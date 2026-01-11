Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim gewinnen zum Jahresauftakt gegen Helmlingen.
11.01.2026 - 17:06 Uhr
Einen gelungenen Start ins Jahr feierten die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim am Samstag vor heimischer Kulisse. Gegen den TuS Helmlingen setzte sich das Team von Trainer Hans Jungwirth deutlich mit 37:20 (18:14) durch. „Das war ein wirklich wichtiger Sieg“, zeigte sich der Chefcoach äußerst zufrieden. Denn nach zuletzt zwei Niederlagen zum Jahresabschluss tat der Heimsieg richtig gut.