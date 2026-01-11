Einen gelungenen Start ins Jahr feierten die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim am Samstag vor heimischer Kulisse. Gegen den TuS Helmlingen setzte sich das Team von Trainer Hans Jungwirth deutlich mit 37:20 (18:14) durch. „Das war ein wirklich wichtiger Sieg“, zeigte sich der Chefcoach äußerst zufrieden. Denn nach zuletzt zwei Niederlagen zum Jahresabschluss tat der Heimsieg richtig gut.

Dabei taten sich die Gastgeberinnen zu Beginn noch etwas schwer. Vor allem in der Abwehr fanden sie zunächst keinen richtigen Zugriff. Die Gäste aus Helmlingen nutzten die Unkonzentriertheiten konsequent aus, kamen immer wieder zu freien Würfen und trafen mit wuchtigen Schlagwürfen ins Netz. Zwar erspielten sich die SVK-Frauen schon zur 5. Minute eine 5:1-Führung, doch ein echter, sicherer Vorsprung wollte sich nicht einstellen. Nach einer Viertelstunde zeigte die Anzeigetafel lediglich ein 10:7 an.

Auch in der Folge blieb das Spiel zunächst offen. Zwar zogen die Lurchis zwischenzeitlich auf 17:11 (25.) davon, doch Helmlingen verkürzte noch vor der Pause auf 14:18. Zur Pause war die Partie damit noch nicht klar für die Hausherrinnen entschieden.

Probleme in Kabine klar angesprochen

In der zweiten Hälfte zeigte die Jungwirth-Sieben jedoch ein völlig anderes Bild, kam wie verwandelt aus der Kabine: aggressiver in der Abwehr, präsenter in den Zweikämpfen und noch deutlich konsequenter im Abschluss. „In der Halbzeitpause haben wir die Probleme klar angesprochen – und die Mannschaft hat das hervorragend umgesetzt“, lobte der Trainer. „Alle waren nun voll da und haben ihren Part gut gemacht.“

Angeführt von einer treffsicheren Nina Haug, die vor allem vom Siebenmeterpunkt eiskalt blieb, und einer stark aufspielenden Tanja Bahmann baute Kornwestheim den Vorsprung kontinuierlich aus. Nach dem 24:19 (40.) und 29:20 (50.) war die Partie spätestens nach dem Treffer von Jana Klisch zum 30:20 entschieden. Nina Rück netzte in der 55. Minute dann bereits zum 32:20 ein.

Helmlingen fand kaum noch Lösungen im Angriff, während der SVK das Geschehen komplett kontrollierte. Mit schnellen Tempogegenstößen und konsequentem Umschaltspiel schraubte er das Ergebnis weiter in die Höhe und feierte am Ende einen grandiosen 37:20-Heimsieg. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, zog Hans Jungwirth gut gelaunt sein Fazit – und durfte mit seinem Team einen rundum gelungenen Auftakt ins neue Jahr bejubeln.

SV Kornwestheim: Seiler, Bredow – Heim, Bahmann (7), Heibel, A. Haug, Müller (3), Rück (3), Klisch (4), Abdij, Wittauer (4), Stortz (1), Haug (12), Braun (3), Durian.