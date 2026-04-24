Handball – Oberliga: Jetzt wollen es die Wolfschlugener wissen

Der TSV Wolfschlugen steigt auf und keiner bekommt es mit? Ganz so wird es nicht sein, wenn es so kommen sollte. Aber ein bisschen im Windschatten anderer Teams, auch im eigenen Verein, haben sich die Wolfschlugener Oberliga-Männer schon in diese Position gespielt: Wenn sie an diesem Samstag (20 Uhr) am vorletzten Spieltag bei der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen, haben sie Platz zwei so gut wie gesichert und stünden damit im Endspiel um den Aufstieg in die Regionalliga gegen den Zweiten der Parallelstaffel. Als ob das Derby nicht schon so genug Brisanz hätte.

Im Verein haben sie sich natürlich mit dem Szenario befasst – Trainer Steffen Klett weniger, weil er sich vornehmlich auf die kommenden Aufgaben konzentriert, Abteilungsleiter Wolfgang Stoll und der sportliche Leiter Claus Scheufele mehr. Stoll hat dabei als Chef aller Wolfschlugener Handballerinnen und Handballer natürlich das große Ganze im Blick. „Wir haben uns auch vor dem Hintergrund damit beschäftigt, dass bei den Frauen ein Aufstieg nicht geht“, erklärt er. Das Drittliga-Team hätte im Falle einer Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga daran nicht teilgenommen, weil der Verein den großen finanziellen Aufwand eins drüber scheute und letztendlich auch, weil die Spielerinnen sich dagegen entschieden haben. Warum also sollte man mit den Männern das Abenteuer Regionalliga angehen? Stolls Antwort: „Der Mehraufwand steht in einem ganz anderen Verhältnis.“ Sprich, er ist deutlich geringer.

„Es kommt eigentlich ein Jahr zu früh“

Zudem haben die Wolfschlugener Männer schon mal in der vierthöchsten Klasse gespielt, die damals noch Baden-Württemberg Oberliga hieß. 2023 ging es aber nach nur einer Runde wieder runter. Was das betrifft, sind die Bauchschmerzen ein bisschen größer. „Es ist eine kleine Sensation, wir haben eher an einen Mittelfeldplatz gedacht“, sagt Stoll. Und: „Es kommt eigentlich ein Jahr zu früh.“ Das sieht auch Scheufele, seit dem vergangenen Herbst im Amt des Sportchefs, so. „Angesichts des Umbruchs vor der laufenden Saison wäre mir ein Aufstieg eigentlich ein oder zwei Jahre später lieber“, sagt er offen. Aber was will man machen, wenn die Jungen schneller einschlagen als geplant?

Und hier beginnen Stolls und Scheufeles Lobeshymnen. „Es ist der Wahnsinn, wie hart alle Woche für Woche arbeiten und wie die jungen Spieler dazulernen“, sagt der sportliche Leiter – vergisst aber auch den Anteil der Routiniers nicht. Der Abteilungsleiter hat auch einen anderen Verantwortlichen ausgemacht: „Steffen Klett ist einfach ein überragender Trainer.“ Das findet Scheufele auch und geht sogar so weit: „Wenn ich sehe, wie akribisch das Trainerteam arbeitet, ist es eigentlich eine logische Konsequenz.“ Gleichzeitig verweist es darauf, dass es in der „verrückten“ Liga auch anders hätte laufen können. Mit 18 Minuspunkten Zweiter zu sein, ist durchaus erstaunlich.

Coach Klett ist natürlich glücklich über die Situation. „Wir sind die Zielsetzung vor der Saison ein bisschen vorsichtiger angegangen, weil wir fünf A-Jugendliche eingebaut haben“, erklärt er. Als einen Grund für den Erfolg nennt er die Ausgeglichenheit des Kaders: „In manchen Phasen war es auch eine Schwäche, dass wir nicht den einen Spieler haben, der das Heft in die Hand nimmt. Aber wir sind schwer auszurechnen.“ Und dann ist da noch dieser Punkt: „Ich spüre bei den Jungs keinen großen Druck. Wir haben eine gewisse Gelassenheit, vielleicht hilft uns das.“

Ein bis zwei weitere Verstärkungen

Die ist bei den Verantwortlichen durchaus auch vorhanden, aber sie haben sicherheitshalber mal die Ärmel hochgekrempelt. „Wir haben eine gute Sponsorenstruktur, aber wir merken auch, dass das Thema in der momentanen Gemengelage nicht einfacher wird“, spricht Scheufele einen wichtigen Punkt an. Ein bis zwei weitere Verstärkungen stehen auf der Wunschliste. „Aber wir müssen sie uns leisten können, Mega-Transfers wird es nicht geben“, erklärt Scheufele. Das Konzept, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben, werde ohnehin nicht aufgegeben.

Marvin Thuro aus der A-Jugend von Frisch Auf Göppingen und Rückkehrer David Walter Blumauer von der HSG Owen/Lenningen stehen bislang als Zugänge fest. Die Liste der Abgänge ist mit Jonas Jakobs (TSV Denkendorf), Philipp Grüb (TSV Zizishausen), Lukas Wilhelm (eigene zweite Mannschaft) und Felix Prawatschke (pausiert) länger. Aber auch wichtig: Trainer Klett hat längst verlängert.

Nur noch Saase3 Leutershausen und der TSV Amicitia Viernheim können die Wolfschlugener abfangen, gegen alle anderen Verfolger haben die Wolfschlugener den Vorteil des gewonnenen direkten Vergleichs. In den möglichen Aufstiegsspielen am 13./14. sowie 16./17. Mai geht es dann gegen den TSV Schmiden oder den HTV Meißenheim, die in der Parallelstaffel punktgleich vorne stehen. Der Sieger des Duells geht hoch. Dass in Wolfschlugen lange niemand mit diesem Szenario gerechnet hat, erkennt man auch daran, dass drei Spieler rund im Christi Himmelfahrt privat verplant sind. „Wir tun alles dafür, sie dann einzufliegen“, sagt Scheufele und lacht. Klett schaut freilich erst einmal auf das Spiel am Samstag bei der SG Heli. Er lässt diesbezüglich aber keinen Raum für Zweifel: „Jetzt wollen wir es klarmachen.“

Und wenn es tatsächlich klappen sollte mit dem Sprung der Wolfschlugener in die Regionalliga? Chef Stoll spricht ein Machtwort: „Verein und Abteilungsleitung stehen voll dahinter.“