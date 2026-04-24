Handball – Oberliga Jetzt wollen es die Wolfschlugener wissen
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen sind ziemlich ungeplant in die Situation gekommen, am Aufstieg in die Regionalliga zu schnuppern. Am Samstag Derby bei der SG Heli.
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen sind ziemlich ungeplant in die Situation gekommen, am Aufstieg in die Regionalliga zu schnuppern. Am Samstag Derby bei der SG Heli.
Der TSV Wolfschlugen steigt auf und keiner bekommt es mit? Ganz so wird es nicht sein, wenn es so kommen sollte. Aber ein bisschen im Windschatten anderer Teams, auch im eigenen Verein, haben sich die Wolfschlugener Oberliga-Männer schon in diese Position gespielt: Wenn sie an diesem Samstag (20 Uhr) am vorletzten Spieltag bei der SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnen, haben sie Platz zwei so gut wie gesichert und stünden damit im Endspiel um den Aufstieg in die Regionalliga gegen den Zweiten der Parallelstaffel. Als ob das Derby nicht schon so genug Brisanz hätte.