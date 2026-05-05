Handball – Oberliga: Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – „Er braucht keine Anlaufzeit“

Manche Entscheidungen reifen über Wochen, andere nehmen nach wenigen Gesprächen Gestalt an. Bei Jochen Masching war es wohl eine Mischung aus beidem. Der erfahrene Handballtrainer hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, beim Verbandsligisten TV Reichenbach nach der Saison aufzuhören – und sich zugleich offengelassen, ob er im Handball kürzertritt oder bei einem reizvollen Angebot doch weitermacht. Nun steht fest: Masching macht weiter, übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten beim Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn.