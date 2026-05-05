 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – „Er braucht keine Anlaufzeit“

Handball – Oberliga Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – „Er braucht keine Anlaufzeit“

Handball – Oberliga: Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – „Er braucht keine Anlaufzeit“
1
Jochen Masching wechselt von der Bank des TVR auf die der Berghandballer. Foto: Herbert Rudel

Der bisherige Handballcoach des TV Reichenbach Jochen Masching kehrt zur SG Hegensberg/Liebersbronn zurück und übernimmt den Oberligisten zur kommenden Saison.

Reporter: Robin Kern (rob)

Manche Entscheidungen reifen über Wochen, andere nehmen nach wenigen Gesprächen Gestalt an. Bei Jochen Masching war es wohl eine Mischung aus beidem. Der erfahrene Handballtrainer hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, beim Verbandsligisten TV Reichenbach nach der Saison aufzuhören – und sich zugleich offengelassen, ob er im Handball kürzertritt oder bei einem reizvollen Angebot doch weitermacht. Nun steht fest: Masching macht weiter, übernimmt zur kommenden Saison den Trainerposten beim Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Zusammenfassung: Wolfschlugen mit Last-Minute-Tor, Deizisau gewinnt und SG Heli nicht überrascht

Handball – Zusammenfassung Wolfschlugen mit Last-Minute-Tor, Deizisau gewinnt und SG Heli nicht überrascht

Den Oberliga-Handballern des TSV Wolfschlugen reicht ein Remis, um die Saison auf Platz zwei abzuschließen. Regionalligist HSG Ostfildern besiegt indes den Fünften TSV Weinsberg.

Jochen Masching: „Alles passt unter einen Hut“

Als das Angebot der SG Heli reinflatterte, musste der 42-Jährige nicht allzu lange überlegen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Veit Wager hatte Ex-Profi Manuel Späth die Berghandballer in den letzten drei Spielen der abgelaufenen Runde als Interimscoach betreut, parallel lief die Trainersuche. „Die Entscheidung kam dann nicht ganz aus dem Stegreif, da ich erst einmal die Bedingungen abklären musste und mich natürlich auch um berufliche sowie familiäre Dinge kümmern muss. Nach den Gesprächen war aber relativ schnell klar, dass das alles unter einen Hut passt“, sagt Masching.

Ex-Handballprofi Manuel Späth holt als Interimscoach bei der SG Heli drei Siege aus drei Spielen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Am Ende sprachen mehrere Gründe dafür, den Trainerjob bei den Berghandballern zu übernehmen. „Ich bin mit einigen handelnden Personen im Verein vertraut. Da ich in Esslingen wohne, sind die Wege kürzer, meine Kinder spielen bei der SG Heli – und sportlich ist die Liga natürlich auch eine attraktive Sache“, erklärt Masching, der die Berghandballer bereits von 2015 bis 2019 trainierte und 2017 in die damalige Württembergliga – heute Oberliga – führte.

Abschied aus Reichenbach mit Wehmut

Natürlich blickt der 42-Jährige auf seinen Abschied – nach vier Jahren in Reichenbach – auch mit einem weinenden Auge zurück, zumal der TVR noch immer auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist. „Es stand im Raum, ob ich vielleicht doch für eine Saison weitermache. Aber das wäre ein nicht optimaler Kompromiss gewesen, den ich gedanklich eigentlich schon abgehakt hatte“, sagt Masching und ergänzt: „Nach der langen gemeinsamen Zeit hat man sich irgendwie aneinander abgearbeitet – alle Spieler haben schon zehnmal dasselbe gehört, und ich habe mich schon zehnmal darüber aufgeregt, dass es trotzdem jemand anders macht als gedacht. Ich glaube, dass die Verantwortlichen in Reichenbach an einer sinnvollen Lösung dran sind.“

Unter Masching etablierten sich die Reichenbacher als Top-Team der Verbandsliga und schrammten stets knapp am Aufstieg vorbei. Unter anderem verpasste es der TVR in der Saison 2024/2025, die Aufstiegsspiele zur Oberliga gegen den TV Hardheim erfolgreich zu bestreiten. „Da mein Bruder Marcus der Abteilungsleiter ist, ist es schon mein Heimatverein und die Verbindungen sind tiefer gehend. Es waren vier schöne und erfolgreiche Jahre“, sagt Masching.

Wunschkandidat ohne Anlaufzeit

Bei der SG Heli freuen sich derweil alle Beteiligten darüber, dass Masching den Trainerposten übernimmt. Feuerwehrmann Späth hatte den Club zuvor mit drei Siegen aus den letzten drei Spielen zum Klassenverbleib geführt. „Masching war der Wunschkandidat, weil wir wussten, dass er in Reichenbach aufhört. Wir waren im Laufe der vergangenen Woche schnell im Gespräch und haben dann einen Knopf an die Sache gemacht“, erzählt Heli-Abteilungsleiterin Anna Lederle und fügt hinzu: „Er braucht bei uns keine Anlaufzeit und wir wissen von Anfang an, was wir an ihm haben. Auch die Spieler waren direkt von ihm überzeugt.“

Kader bleibt fast unverändert

Masching selbst weiß, was ihn bei den Berghandballern erwartet. „Ich denke, es war klar, dass die Saison nach dem Aufstieg holprig werden kann. Die Mannschaft ist stark genug, auch in der nächsten Saison in der Oberliga eine gute Rolle zu spielen“, sagt er. Das Grundgerüst ist gegeben, auch weil der Kader der SG Heli für die nächste Saison nahezu unverändert bleibt. Lediglich Routinier Lucas Schieche wird aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dafür rücken Nachwuchskräfte wie Tom Hughes oder Mika Funk nach. Bis die Vorbereitung auf die neue Runde startet, will sich Masching „auf jeden Fall noch ein paar alte Spiele der SG anschauen“. Grundsätzlich sei seine Spielphilosophie aber „nicht weit weg“ von der des Ex-Trainers Wager. Im Fokus stehen für ihn „eine stabile 6:0-Abwehr und eine strukturierte Offensive“.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II: der „talentierte Kindergarten“ feiert Titel und Aufstieg

Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II: der „talentierte Kindergarten“ feiert Titel und Aufstieg

Die Landesliga-Handballer des TSV Neuhausen II feiern nach dem 33:28-Sieg gegen das HT Uhingen/Holzhausen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga.

Eines kann Masching allerdings ausschließen: dass er selbst noch einmal auf der Platte stehen wird – so wie er es in Reichenbach getan hat, als Not am Mann war. „Ich werde mich zwar fit halten. Aber mehr als ein paar Pässe im Training werde ich nicht werfen.“ Seine Qualitäten werden bei den Berghandballern schließlich vor allem an der Seitenlinie gebraucht.

Weitere Themen

Trampolinturnen: TB Ruit holt Silber und Bronze

Trampolinturnen TB Ruit holt Silber und Bronze

Drei Teams, zwei Medaillen: Die Athletinnen des TB Ruit überzeugen bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen in Wolfsburg trotz Verletzungspechs.
Von unserer Redaktion
Leichtathletik: Staffel der LG Filder knackt 44 Jahre alten Kreisrekord

Leichtathletik Staffel der LG Filder knackt 44 Jahre alten Kreisrekord

Die U-23-Staffeln der LG Filder überzeugen bei den deutschen Meisterschaften mit zweimal Platz vier und einmal Platz sechs.
Von Martin Moll
Turnen – Oberliga: Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Turnen – Oberliga Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Die Turnerinnen des TSV Berkheim sichern sich beim zweiten Oberliga-Wettkampftag den Tagessieg. Besonders am Stufenbarren und Schwebebalken setzen sie starke Akzente.
Von unserer Redaktion
Fußball – Nachspiel: Zwischen Ideenarmut und Nellinger Festspielen

Fußball – Nachspiel Zwischen Ideenarmut und Nellinger Festspielen

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen siegt erneut, der TSV Deizisau lässt im KLA-Aufstiegsrennen Punkte liegen – und in der Bezirksliga spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu.
Von Robin Kern
Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM verpasst den Sprung auf Rang drei

Frauenfußball im Kreis Esslingen SGM verpasst den Sprung auf Rang drei

Die SGM Wendlingen/Ötlingen unterliegt in der Frauenfußball-Landesliga dem SV Hoffeld mit 1:2 – und Regionenligist TSV Deizisau verliert beim Favoriten SV Winnenden mit 0:2.
Von Robin Kern
Fußball – Kreisliga A: TB Ruit siegt klar im Kellerduell – „Es gab auch deutliche Worte in der Kabine“

Fußball – Kreisliga A TB Ruit siegt klar im Kellerduell – „Es gab auch deutliche Worte in der Kabine“

Im KLA-Kellerduell siegt der TB Ruit klar mit 5:0 gegen den FV Neuhausen II und verschafft sich in der Tabelle Luft nach unten.
Von Lilli Heinrich
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“

Fußball – Landesliga FV Neuhausen zeigt „eine komplett andere Einstellung“

Der FV Neuhausen gewinnt mit 3:0 gegen den GSV Maichingen und verschafft sich ein Sechs-Punkte-Polster im Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga.
Von Jochen Gut
Fußball – Zusammenfassung: Für den FV Plochingen wird es immer enger

Fußball – Zusammenfassung Für den FV Plochingen wird es immer enger

Fußball-Bezirksligist FV Plochingen verliert beim TSV Weilheim mit 2:0 und steckt im Tabellenkeller fest. Der TSV Deizisau spielt in der KLA gegen den VfBOEZ nur 0:0 unentschieden.
Von Horst Reutter
Fußball – Landesliga: TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben

Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert den Anschluss nach oben

Trotz guter Möglichkeiten unterliegen die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen beim SV Böblingen mit 0:1 und verlieren den Anschluss nach oben.
Von rob
Handball – Oberliga: Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus

Handball – Oberliga Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das letzte Saison-Top-Spiel zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 22:29 und beenden die Saison auf Rang fünf.
Von Robin Kern
Weitere Artikel zu Oberliga Verbandsliga
 
 