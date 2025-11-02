Handball Oberliga Kein Happy-End bei der Aufholjagd des SV Leonberg/Eltingen
Oberligist SV Leonberg/Eltingen unterliegt TuS Schutterwald unglücklich mit 29:32 – der Nachfolger von Trainer Zoran Stavreski soll in dieser Woche präsentiert werden.
Eine Woche nach dem glanzvollen Auswärtssieg beim Tabellenführer TSV Schmiden haben die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen einen Rückschlag erlitten. Trotz intensiver Anfeuerung durch die Vereins-Fußballer unterlag der SV dem Kellerkind TuS Schutterwald nach einem sehr unglücklichen Auftritt mit 29:32 (13:18). Möglicherweise war die Hängepartie auf der Trainerposition ein Grund für die Leistung, einige SV-Akteure wirkten übermotiviert und blieben unter ihrem üblichen Leistungsniveau.