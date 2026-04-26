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  6. Köngenerinnen schlagen sich gut

Handball – Oberliga Köngenerinnen schlagen sich gut

Handball – Oberliga: Köngenerinnen schlagen sich gut
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Foto: dpa

Die TSV-Frauen verlieren auch bei der HSG Bargau/Bettringen mit 27:29.

Für die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen geht es um nicht mehr viel, der Abstieg steht fest. Durch die 27:29 (17:16)-Niederlage bei der HSG Bargau/Bettringen ist der TSV seit zehn Spielen sieglos – acht Partien davon wurden verloren. In Bettringen schlugen sie sich jedoch gut und waren bis zum Ende dran.

 

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Den Negativlauf erklärt sich Co-Trainer Martin Schorr auch durch den Personalengpass: „Wir hatten wieder einmal nur drei Auswechselspielerinnen. Ich ziehe den Hut, wie das Team trotzdem gekämpft hat. Wir sind dann schon froh, wenn es nächste Woche zu Ende ist. Die Saison war anstrengend.“ Zum Abschluss kommt am Sonntag der Vorletzte TV Gerhausen zum Drittletzten Köngen.

TSV Köngen: Thoma; Rehm (3), Dobler (6), Luxenhofer (2/1), Klingler, Mitranic (8), Lieb, Petsch, Allmendinger (4), Aller (4).

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