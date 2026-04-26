Handball – Oberliga: Köngenerinnen schlagen sich gut

Die TSV-Frauen verlieren auch bei der HSG Bargau/Bettringen mit 27:29.

Für die Oberliga-Handballerinnen des TSV Köngen geht es um nicht mehr viel, der Abstieg steht fest. Durch die 27:29 (17:16)-Niederlage bei der HSG Bargau/Bettringen ist der TSV seit zehn Spielen sieglos – acht Partien davon wurden verloren. In Bettringen schlugen sie sich jedoch gut und waren bis zum Ende dran.