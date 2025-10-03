Handball Oberliga Leonberg Die Wildcats sind der Underdog
Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen empfangen den Tabellenführer aus Pforzheim. Trainer Frank Gehrmann hofft auf einen positiven Effekt der Außenseiterrolle.
Nach dem ersten Saisonspiel der Wildcats in der Oberliga prognostizierte Neu-Trainer Frank Gehrmann, seine Mannschaft könne in zwei bis drei Wochen ihre Bestform erreichen. 14 Tage später ist das Team am Samstagabend (18 Uhr) wieder gefordert. Der Gegner hat es in sich, mit der TG 88 Pforzheim ist der Tabellenführer zu Gast.