Handball Oberliga Leonberg Die Wildcats sind der Underdog

Handball Oberliga Leonberg: Die Wildcats sind der Underdog
Lia Thines (vorne) und die Wildcats stehen vor dem nächsten Heimspiel. Foto: Andreas Gorr

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen empfangen den Tabellenführer aus Pforzheim. Trainer Frank Gehrmann hofft auf einen positiven Effekt der Außenseiterrolle.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Nach dem ersten Saisonspiel der Wildcats in der Oberliga prognostizierte Neu-Trainer Frank Gehrmann, seine Mannschaft könne in zwei bis drei Wochen ihre Bestform erreichen. 14 Tage später ist das Team am Samstagabend (18 Uhr) wieder gefordert. Der Gegner hat es in sich, mit der TG 88 Pforzheim ist der Tabellenführer zu Gast.

 

Starke Gäste mit hohen Zielen

Den Regionalliga-Absteiger, der mit klaren Aufstiegsambitionen in die Saison geht, analysiert Gehrmann als gute, körperlich starke Mannschaft, besonders im Rückraum. Dort spielt mit Noemi Hoefs ein Neuzugang aus der 3. Liga mit bereits 15 Treffern auf dem Konto. Das Kreisläuferspiel und die kompakte Abwehr der Gäste sind Gehrmann in deren ersten Spielen aufgefallen, unter der Woche wurde die eigene Verteidigung intensiv trainiert. Zudem wolle er mehr Struktur in die Offensive bringen und vermehrt über einfache Mittel zum Erfolg kommen.

Julia Wolf (in Gelb) fehlt im Rückraum der Wildcats. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Verzichten muss Coach Gehrmann nicht nur auf Patrizia Ahlborn, deren Saison nach einem Kreuzbandriss beendet ist und für die noch nach einem vereinsinternen Ersatz gesucht wird. Auch Rückraumspielerin Julia Wolf fällt am Samstag mit einer Bänderverletzung aus, Gehrmann rechnet jedoch zur nächsten Woche mit ihrer Rückkehr.

Befreit aufspielen in der Außenseiterrolle

Gegen den klar favorisierten Gegner spricht Gehrmann über „eigentlich klare Voraussetzungen“, betont aber die Vorzüge der Rollenverteilung. „Ich habe zu meinen Mädels gesagt“, meint der Trainer, „in dem Spiel können wir eigentlich nur gewinnen. Vielleicht auch mal gut für den Kopf, dass man als wirklicher Außenseiter reingeht, und das Ding ganz befreit spielt. Vielleicht war der Druck der ersten zwei Spiele als Aufsteiger ein bisschen zu groß.“ Ob sein Team die Bestform schon erreicht hat? Gehrmann lacht: „Wir sind noch nicht ganz so weit, das dauert einfach. Vielleicht brauchen wir nicht zwei Wochen, sondern einen Monat, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.“

