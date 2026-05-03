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  6. Darum muss sich die SG H2Ku Herrenberg über diesen Abstieg besonders ärgern

Handball-Oberliga Männer Darum muss sich die SG H2Ku Herrenberg über diesen Abstieg besonders ärgern

Handball-Oberliga Männer: Darum muss sich die SG H2Ku Herrenberg über diesen Abstieg besonders ärgern
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Der Niedergang des Männerteams der SG H2Ku Herrenberg (in Rot) setzt sich nach der Niederlage gegen den TSV Schmiden (in Weiß-Blau) fort: Kommende Saison spielt der ehemalige Drittligist nur noch in der Verbandsliga. Foto: Eibner/Andreas Ulmer

Wunder gibt es immer wieder – so heißt es in einem Lied. Auf die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg traf das nicht zu, sie steigen ab. Ein Detail ist dabei besonders ärgerlich.

Leid und Freud können so nahe beieinander liegen. Nach dem 23:33 in eigener Halle gegen den TSV Schmiden müssen die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten. Der Gegner hingegen bejubelte mit seinen zahlreichen Anhängern in der Markweghalle die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga.

 

„Heute hat die ganz klar bessere Mannschaft gewonnen.“ Das Fazit von Gastgeber-Trainer Tim Gauß war für alle der 600 Zuschauer augenscheinlich. Zu keiner Phase konnten die Hausherren an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Dafür verantwortlich war einerseits der eigene Auftritt, andererseits aber auch die Qualität des Kontrahenten.

Nur zu Beginn setzt SG H2Ku Herrenberg einen Akzent gegen TSV Schmiden

Nur einmal, nämlich gleich zu Beginn, konnte der Gäuklub die Akzente setzen, die ihn eigentlich über die gesamte Partie tragen sollten. Rechtsaußen Leon Fischer erzielte das 1:0 und eroberte gleich danach den Ball in der eigenen Abwehr, doch er und seine Kollegen konnten daraus kein Kapital schlagen. Stattdessen waren beim 1:4 schnell die Fronten geklärt.

Der Spitzenreiter trug sein Spiel mit einer Überzeugung vor, die den Einheimischen völlig abhanden kam. Bereits beim 6:13 war eigentlich eine frühe Entscheidung gefallen, das 10:16 zur Pause sah nicht viel besser aus.

SG H2Ku Herrenberg ist dem TSV Schmiden hoffnungslos unterlegen

Auch nach Wiederanpfiff änderte sich nicht viel an der Hoffnungslosigkeit des Unterfangens Klassenerhalt. Keiner der Herrenberger konnte seine Kameraden noch einmal mitziehen. Im Gegenteil, die technischen Fehler und die falschen Abschlussentscheidungen häuften sich nun sogar noch. Der Vorsprung der überlegenen Schmidener erhöhte sich immer mehr.

Spätestens beim 16:26 deutete sich ein Debakel an. Die SG hatte zu diesem Zeitpunkt ohnehin den Glauben an eine Wende verloren. So konnte der TSV sein souveränes Polster ohne große Mühe auch bis zum Endresultat von 23:33 verwalten.

In einer Auszeit versucht H2Ku-Trainer Tim Gauß sein Team wieder in die Spur zu bringen – vergebens. Foto: Eibner/Andreas Ulmer

Gegen TSV Schmiden hätte SG H2Ku Herrenberg 100 Prozent gebraucht

„Uns war klar, dass jeder heute seine einhundert Prozent bringen muss. Das haben wir nicht geschafft“, musste der scheidende H2Ku-Coach erkennen. Besonders ärgerlich war für Gauß zudem, dass die Rivalen im Ringen um den Klassenerhalt auch noch für seine Schützlinge gespielt hatten. Sowohl die HSG Ettlingen als auch die HSG Konstanz II verloren, ein eigener Erfolg hätte also die Rettung bedeutet. Am Ende war das aber durch die eigene Schlappe nur noch eine Randnotiz.

SG H2Ku Herrenberg: Sauer, Hetz; Kälbly (2), Werner (2), Lohrer (2), Bross, Böhm (2), Sudar, Bechinka (1), Fischer (3), Frommer (1), Jacobs, Krebs (1), Wittke (8/davon 4 Siebenmeter), Lewe, Dannenberg (1).

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