Handball-Oberliga Männer: Darum muss sich die SG H2Ku Herrenberg über diesen Abstieg besonders ärgern

Darum muss sich die SG H2Ku Herrenberg über diesen Abstieg besonders ärgern
Handball-Oberliga MännerDarum muss sich die SG H2Ku Herrenberg über diesen Abstieg besonders ärgern
03.05.2026 - 09:42 Uhr
Wunder gibt es immer wieder – so heißt es in einem Lied. Auf die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg traf das nicht zu, sie steigen ab. Ein Detail ist dabei besonders ärgerlich.
Peter Gebhardt
03.05.2026 - 09:42 Uhr
Leid und Freud können so nahe beieinander liegen. Nach dem 23:33 in eigener Halle gegen den TSV Schmiden müssen die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten. Der Gegner hingegen bejubelte mit seinen zahlreichen Anhängern in der Markweghalle die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga.