Handball-Oberliga Männer „Jeder hat sich ins Zeug gelegt“ – SV Leonberg/Eltingen sichert Klassenerhalt
15.04.2026 - 10:13 Uhr
Der Jubel über ihren Heimerfolg fiel bei den Oberliga-Handballern des SV Leonberg/Eltingen ein wenig überschwänglicher aus als sonst: Mit dem 38:34 über die SG Heidelsheim/Helmsheim steht der Klassenverbleib endgültig fest. „Das Ergebnis sieht klarer aus als das Spiel war“, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter Matthias Groß, „aber Hauptsache gewonnen und Klassenerhalt.“