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  6. „Jeder hat sich ins Zeug gelegt“ – SV Leonberg/Eltingen sichert Klassenerhalt

Handball-Oberliga Männer „Jeder hat sich ins Zeug gelegt“ – SV Leonberg/Eltingen sichert Klassenerhalt

Handball-Oberliga Männer: „Jeder hat sich ins Zeug gelegt“ – SV Leonberg/Eltingen sichert Klassenerhalt
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Der Kreis im Handball ist kein Lebensraum für Zartbesaitete: Niklas Bolkart (2. v. re.) musste gegen die resoluten Verteidiger des Gegners einiges einstecken. Foto: Andreas Gorr

Die Oberliga-Handballer des SV Leonberg-Eltingen schlagen die SG Heidelsheim/Helmsheim in einem rasantem Spiel und können damit nicht mehr absteigen.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Der Jubel über ihren Heimerfolg fiel bei den Oberliga-Handballern des SV Leonberg/Eltingen ein wenig überschwänglicher aus als sonst: Mit dem 38:34 über die SG Heidelsheim/Helmsheim steht der Klassenverbleib endgültig fest. „Das Ergebnis sieht klarer aus als das Spiel war“, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter Matthias Groß, „aber Hauptsache gewonnen und Klassenerhalt.“

 

Bei drei ausstehenden Saisonpartien steht das Team mit 22:24 Zählern auf Platz acht und rangiert sieben Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. „Wir sind durch“, freute sich Kapitän Christoph Hönig. „Wir wollten unbedingt gewinnen – jeder hat sich voll ins Zeug gelegt und richtig Vollgas gegeben.“

Beide Teams gehen an ihre Grenzen

Trainer Markus Stotz stufte die ganze Angelegenheit als „Sieg des Willens“ ein. „Beide Mannschaften sind an ihre Grenzen gegangen“, dozierte er, „aber wir hatten mehr Biss.“

Nach einem Bilderbuchauftakt inklusive 7:2-Polster saß so mancher Sympathisant der Gastgeber entspannt auf der Tribüne wie andere in einem Straßencafé am Gardasee. Doch dann fanden die Gäste aus der Region Bruchsal doch noch den Zugang zum Spiel, bei den Einheimischen nahm die Fehlerquote zu, zur Pause stand es nur noch 16:15.

Rechtsaußen Felix Wiederhöft war mit zehn Treffern (darunter drei Siebenmeter) erneut erfolgreichster Torschütze des SV Leonberg/Eltingen. Foto: Andreas Gorr

Nach dem Wiederanpfiff drohte die Partie komplett zu kippen. Stotz ließ daraufhin mit einer 4-2-Deckung agieren und mit zwei Akteuren am Kreis attackieren. Die taktischen Kniffe überraschten den Kontrahenten, der sich damit schwer tat. Als es 31:30 stand, griff der SV stets mit sieben Feldspielern an und nahm dafür den Keeper vom Feld.

„In den letzten zehn Minuten war die Fehlerquote der SG hoch“, betonte Stotz, „aber man braucht auch die passenden Leute im eigenen Team, um solche Maßnahmen umsetzen zu können.“

Starke Rückrunde unter Trainer Stotz

Leonberg/Eltingen baute die Führung aus, mit dem 36:33 von Daniel Wanner war die Sache entschieden. Auch dank Stotz hat sich die lange verkorkste Saison zum Guten gewandt. Er hatte im Dezember den Posten auf der Kommandobrücke übernommen und sammelte mit seinen Schützlingen in der Rückrunde bislang zwölf Punkte, nachdem es in der Hinrunde lediglich zehn waren. „Jetzt können wir befreit aufspielen“, freute sich der 59-Jährige. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk; Wiederhöft (10/davon 3 Siebenmeter), Salathe (8), Oral (7), Wanner (5), Hönig (4), Klatte (2), Bolkart (1), Schreiner (1), Hönninger, Kost, Kutzner, Laib, Rentschler.

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