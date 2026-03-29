Handball-Oberliga Männer SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt
Noch ist der Verbleib in der Handball-Oberliga möglich: Die SG H2Ku Herrenberg gewinnt gegen den TuS Altenberg und gibt die rote Laterne ab.
Noch ist der Verbleib in der Handball-Oberliga möglich: Die SG H2Ku Herrenberg gewinnt gegen den TuS Altenberg und gibt die rote Laterne ab.
Mit einem jederzeit verdienten 32:27 (14:13) gegen den TuS Altenheim haben die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg den letzten Tabellenplatz verlassen und gleichzeitig zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.