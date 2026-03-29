Handball-Oberliga Männer: SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt

﻿Mit einem jederzeit verdienten 32:27 (14:13) gegen den TuS Altenheim haben die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg den letzten Tabellenplatz verlassen und gleichzeitig zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.

Schon im Vorfeld der Partie war klar, dass es für beide Teams die wohl allerletzte Chance sein würde, sich ein kleines Fünkchen Hoffnung auf den Ligaverbleib zu erhalten. Insofern war es fast schon fahrlässig, wie die H2Ku-Männer in der Startviertelstunde mit ihren Möglichkeiten umgingen. So lagen die Gastgeber nach gut 15 Minuten mit 4:8 zurück. Seine Gemütslage zu diesem Zeitpunkt beschrieb Herrenbergs Trainer Tim Gauß später so: „Da wurde ich schon etwas nervös“.

Schlechten Beginn bald wettgemacht

Allerdings brauchte er das gar nicht lange sein, denn der drangvolle Oliver Sudar läutete einen fulminanten Zwischenspurt ein, der zehn Minuten vor der Pause in die erste Herrenberger Führung (9:8) mündete. Beim Stand von 14:13 wurden zehn Minuten später die Seiten gewechselt.

Auch Torwart Nico Sauer hatte regelmäßig Grund zum Jubeln. Foto: Eibner-Pressefoto/Daniele La Rocca

Die Gastgeber kamen stark aus der Kabine und legten den Grundstein für den Sieg: Auf 20:16 zog die SG H2Ku davon, die vor allem im Angriff kaum Fehler machte – ganz im Gegensatz zum TuS Altenheim. „Es war für uns katastrophalen Start“, haderte Gästecoach Robin Haller, „nichts von den Vorgaben wurde auf die Platte gebracht.“

Das bedeutete zwar noch nicht die Entscheidung der Partie, doch es war auffällig, mit welcher positiven Körpersprache die Gastgeber agierten. Dies sah vor einer Woche in Leonberg noch ganz anders aus. Nun aber hatten die Herrenberger auf jede Abwehrvariante der Gäste eine adäquate Antwort. Ob es ein 7 gegen 6 war oder aber auch eine offensive Abwehr: Mit dem plötzlich ausgegrabenem Selbstbewusstsein gelang nun im Angriff weit mehr als in der Vergangenheit.

Mehrere besondere Treffer in der Schlussphase

Abschütteln ließen sich die Gäste jedoch nicht so schnell. Es brauchte in der Schlussphase noch einige besondere Treffer, um den TuS Altenheim endgültig in die Schranken zu weisen. Florian Dannenbergs Tor nach einem Rückhand-Anspiel vom Oliver Sudar und kurz danach Tim Frommers Wurf nach dem vierten Pass des angedrohten Zeitspiels waren genau solche Treffer. Sie bedeuteten gleichzeitig den Vorsprung zum 31:26 wenige Minuten vor dem Ende.

Nebenbei wurde der direkte Vergleich gegen Altenheim mit dem 32:27-Sieg knapp gewonnen, nachdem die SG H2Ku das Hinspiel noch mit 24:28 verloren hatte. Trotz des wahrscheinlich bevorstehenden Abstiegs war das Erreichen dieses Vorsprungs wichtig für Tim Gauß. „Man weiß ja nie“, kommentierte er die oftmals schwammigen Abstiegsregelungen in den Durchführungsbestimmungen.

SG H2Ku: Herz, Sauer (beide im Tor); Kälbly (1), Werner (2), Lohrer, Bross, Böhm, Sudar (4), Bechinka (3), Fischer (1), Frommer (4), Jakobs, Krebs, Wittke (9/5), Lewe (3), Dannenberg (5)