 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt

Handball-Oberliga Männer SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt

Handball-Oberliga Männer: SG H2Ku Herrenberg wahrt theoretische Chance auf Klassenerhalt
1
Trendwende in der ersten Halbzeit eingeleitet: der kämpferische Oliver Sudar Foto: Eibner-Pressefoto/Daniele La Rocca

Noch ist der Verbleib in der Handball-Oberliga möglich: Die SG H2Ku Herrenberg gewinnt gegen den TuS Altenberg und gibt die rote Laterne ab.

﻿Mit einem jederzeit verdienten 32:27 (14:13) gegen den TuS Altenheim haben die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg den letzten Tabellenplatz verlassen und gleichzeitig zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt gewahrt.

 

Schon im Vorfeld der Partie war klar, dass es für beide Teams die wohl allerletzte Chance sein würde, sich ein kleines Fünkchen Hoffnung auf den Ligaverbleib zu erhalten. Insofern war es fast schon fahrlässig, wie die H2Ku-Männer in der Startviertelstunde mit ihren Möglichkeiten umgingen. So lagen die Gastgeber nach gut 15 Minuten mit 4:8 zurück. Seine Gemütslage zu diesem Zeitpunkt beschrieb Herrenbergs Trainer Tim Gauß später so: „Da wurde ich schon etwas nervös“.

Schlechten Beginn bald wettgemacht

Allerdings brauchte er das gar nicht lange sein, denn der drangvolle Oliver Sudar läutete einen fulminanten Zwischenspurt ein, der zehn Minuten vor der Pause in die erste Herrenberger Führung (9:8) mündete. Beim Stand von 14:13 wurden zehn Minuten später die Seiten gewechselt.

Auch Torwart Nico Sauer hatte regelmäßig Grund zum Jubeln. Foto: Eibner-Pressefoto/Daniele La Rocca

Die Gastgeber kamen stark aus der Kabine und legten den Grundstein für den Sieg: Auf 20:16 zog die SG H2Ku davon, die vor allem im Angriff kaum Fehler machte – ganz im Gegensatz zum TuS Altenheim. „Es war für uns katastrophalen Start“, haderte Gästecoach Robin Haller, „nichts von den Vorgaben wurde auf die Platte gebracht.“

Das bedeutete zwar noch nicht die Entscheidung der Partie, doch es war auffällig, mit welcher positiven Körpersprache die Gastgeber agierten. Dies sah vor einer Woche in Leonberg noch ganz anders aus. Nun aber hatten die Herrenberger auf jede Abwehrvariante der Gäste eine adäquate Antwort. Ob es ein 7 gegen 6 war oder aber auch eine offensive Abwehr: Mit dem plötzlich ausgegrabenem Selbstbewusstsein gelang nun im Angriff weit mehr als in der Vergangenheit.

Mehrere besondere Treffer in der Schlussphase

Abschütteln ließen sich die Gäste jedoch nicht so schnell. Es brauchte in der Schlussphase noch einige besondere Treffer, um den TuS Altenheim endgültig in die Schranken zu weisen. Florian Dannenbergs Tor nach einem Rückhand-Anspiel vom Oliver Sudar und kurz danach Tim Frommers Wurf nach dem vierten Pass des angedrohten Zeitspiels waren genau solche Treffer. Sie bedeuteten gleichzeitig den Vorsprung zum 31:26 wenige Minuten vor dem Ende.

Nebenbei wurde der direkte Vergleich gegen Altenheim mit dem 32:27-Sieg knapp gewonnen, nachdem die SG H2Ku das Hinspiel noch mit 24:28 verloren hatte. Trotz des wahrscheinlich bevorstehenden Abstiegs war das Erreichen dieses Vorsprungs wichtig für Tim Gauß. „Man weiß ja nie“, kommentierte er die oftmals schwammigen Abstiegsregelungen in den Durchführungsbestimmungen.

SG H2Ku: Herz, Sauer (beide im Tor); Kälbly (1), Werner (2), Lohrer, Bross, Böhm, Sudar (4), Bechinka (3), Fischer (1), Frommer (4), Jakobs, Krebs, Wittke (9/5), Lewe (3), Dannenberg (5)

Weitere Themen

Handball-Oberliga Frauen: So steigt die SG H2Ku Herrenberg bereits am Sonntag auf

Handball-Oberliga Frauen So steigt die SG H2Ku Herrenberg bereits am Sonntag auf

Die Oberliga-Handballerinnen der SG H2Ku Herrenberg stehen kurz vor Ende der Saison vor dem ganz großen Triumph. Bereits gegen den TSV Denkendorf könnte es schon so weit sein.
Von Peter Gebhardt
Handball-Verbandsliga Männer: SG H2Ku Herrenberg II muss gegen Tabellendritten „jederzeit hellwach sein“

Handball-Verbandsliga Männer SG H2Ku Herrenberg II muss gegen Tabellendritten „jederzeit hellwach sein“

Eigentlich ist die Saison für die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II längst gelaufen. Trotzdem will der abgeschlagene Tabellenletzte jede Woche Gas geben.
Von Jochen Kurz
Handball-Verbandsliga Männer: „Wahnsinnslauf“ – HSG Böblingen/Sindelfingen trifft auf Mannschaft der Stunde

Handball-Verbandsliga Männer „Wahnsinnslauf“ – HSG Böblingen/Sindelfingen trifft auf Mannschaft der Stunde

Auf die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen wartet ein harter Brocken. Den SF Schwaikheim gelangen zuletzt sieben Siege in Folge. Kann dieser Lauf gestoppt werden?
Von Kevin Schuon
Handball-Oberliga Frauen: „Richtig dickes Brett“ – HSG Böblingen/Sindelfingen steht vor Härtetest

Handball-Oberliga Frauen „Richtig dickes Brett“ – HSG Böblingen/Sindelfingen steht vor Härtetest

Für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen ist Rang zwei noch in Reichweite. Dafür müssen gegen den direkten Konkurrenten HSG Bargau/Bettringen Punkte her.
Von Kevin Schuon
Handball-Oberliga Männer: Klammert sich die SG H2Ku Herrenberg an den letzten Strohhalm?

Handball-Oberliga Männer Klammert sich die SG H2Ku Herrenberg an den letzten Strohhalm?

Wenn die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg noch leise Hoffnungen auf den Ligaverbleib wahren wollen, muss gegen den direkten Konkurrenten TuS Altenheim dringend ein Sieg her.
Von Peter Gebhardt
Tischtennis: TSV Grafenau und SpVgg Weil der Stadt gehen Spielgemeinschaft ein

Tischtennis TSV Grafenau und SpVgg Weil der Stadt gehen Spielgemeinschaft ein

Ab der neuen Tischtennis-Saison wird die SG Weil der Stadt-Grafenau an den Start gehen. Die Vereine gehen die Kooperation gut überlegt ein, um sich zukunftsfähig aufzustellen.
Von Thomas Holzapfel
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Waldenbuchs Trainer Alexander Ott wechselt zum SV Gültlingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel III Waldenbuchs Trainer Alexander Ott wechselt zum SV Gültlingen

Der Trainer verlässt den TSV Waldenbuch nach vier Jahren und geht im Sommer in die Bezirksliga Nordschwarzwald. Gelingt vorher mit dem TSV der Aufstieg?
Von Jürgen Renner
Fußball-Bezirkspokal: VfL Herrenberg steht im Halbfinale

Fußball-Bezirkspokal VfL Herrenberg steht im Halbfinale

Im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen setzt sich der VfL Herrenberg beim SV Deckenpfronn mit 3:0 durch. Nun geht es zum SV Sillenbuch.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII: TSV Hildrizhausen muss die Automatismen wiederfinden

Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII TSV Hildrizhausen muss die Automatismen wiederfinden

Der TV Darmsheim II geht in der Fußball-Kreisliga B Staffel VI auf auf dem Papier als Favorit ins Spiel. Allerdings muss er gegen den FC Unterjettingen auf Leistungsträger verzichten.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Bezirksliga: Gibt die SpVgg Holzgerlingen Schützenhilfe?

Fußball-Bezirksliga Gibt die SpVgg Holzgerlingen Schützenhilfe?

Die SpVgg Holzgerlingen kann in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen dem TV Darmsheim Schützenhilfe leisten, indem sie dem Zweiten SV Vaihingen Punkte abknöpft.
Von Jürgen Renner
Weitere Artikel zu Altenheim
 
 