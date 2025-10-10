Handball-Oberliga Männer SG H2Ku Herrenberg will Schwung mit auf die Alb nehmen
Die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg gastieren am Samstag beim TV Weilstetten. Sie wollen nach dem ersten Sieg zuletzt nachlegen.
Die Oberliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg gastieren am Samstag beim TV Weilstetten. Sie wollen nach dem ersten Sieg zuletzt nachlegen.
Das war ein Kraftakt vor knapp einer Woche: Die SG H2Ku Herrenberg kämpfte in der Handball-Oberliga den TuS Schutterwald nieder und holte den ersten Doppelpunktgewinn der Saison. Nun hoffen die H2Ku-Handballer mit dem Schwung des Erfolgs am Samstag ab 20 Uhr in der Balinger Längenfeldhalle gegen den TV Weilstetten nachzulegen. Die Erfahrungen aus dem Vorjahr zeigen aber auch, wie hoch die Trauben wieder hängen werden.