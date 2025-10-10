Handball-Oberliga Männer: SG H2Ku Herrenberg will Schwung mit auf die Alb nehmen

Das war ein Kraftakt vor knapp einer Woche: Die SG H2Ku Herrenberg kämpfte in der Handball-Oberliga den TuS Schutterwald nieder und holte den ersten Doppelpunktgewinn der Saison. Nun hoffen die H2Ku-Handballer mit dem Schwung des Erfolgs am Samstag ab 20 Uhr in der Balinger Längenfeldhalle gegen den TV Weilstetten nachzulegen. Die Erfahrungen aus dem Vorjahr zeigen aber auch, wie hoch die Trauben wieder hängen werden.

„Man hat im Training deutlich gemerkt, dass dem ganzen Team ein mittelschwerer Stein vom Herzen gefallen ist“, hat Jörg Ebermann am Tag nach dem Premierensieg festgestellt. Allerdings ist sich der Herrenberger Trainer auch bewusst, dass sich solch ein laut Ebermann „brutal intensives Spiel“ nicht dauerhaft wiederholen lässt. Dennoch hofft der Trainer auf einen positiven Schub. „Mit solchen Siegen kommen wir wieder in ein Selbstverständnis in unserem Spiel zurück“, ist er überzeugt.

Zu sehen soll das am bereits am Samstag sein. Denn bei den Weilstetter „Lochenfüchsen“ wartet ein Gegner auf die H2Ku-Männer, der wie schon im Vorjahr glänzend in die Saison gestartet ist. Mit zwei Siegen und einem Remis bringt diese Ausbeute momentan Rang drei in der Tabelle. Dennoch ist das für Jörg Ebermann kein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. „In der letzten Runde ist Weilstetten noch in arge Abstiegsbedrängnis gekommen. Außerdem haben wir noch etwas gutzumachen aus dem Vorjahr“, erinnert sich der Coach an beide Duelle, die am Ende Remis ausgingen. Damals wie heute hat Weilstetten mit dem drittligaerfahrenen Jan Bitzer einen Denker und Lenker auf der Spielmacherposition, der dem Spiel der Gastgeber seinen Stempel aufdrückt.

Auf Seiten der Herrenberger gibt es solch einen überragenden Akteur nicht, der Erfolg soll daher über das ganze Kollektiv kommen. Nicht mit dabei sein wird am Samstag allerdings Alexander Zürn. Für den Rechtsaußen war nach Lage der Dinge das Comeback aus der Vorwoche nur ein einmaliges Gastspiel. „Das finden wir schade, akzeptieren es aber natürlich“, sagt Jörg Ebermann, der nun stattdessen mit Jonathan Kahlich den Rechtsaußen der Herrenberger Verbandsligamannschaft fest in den Kader geholt hat.