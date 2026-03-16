Handball Oberliga Männer Starke erste Hälfte ebnet für SGSB Weg zum Sieg
Beim 26:22-Erfolg gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn lassen die Handballer der SG Schozach-Bottwartal in der ersten Halbzeit nur sieben Gegentore zu.
Beim 26:22-Erfolg gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn lassen die Handballer der SG Schozach-Bottwartal in der ersten Halbzeit nur sieben Gegentore zu.
Einen verdienten 26:22-Heimsieg feierte Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn. Dieser fiel am Ende knapper aus als notwendig, da die Gäste kurz vor Schluss noch einmal herankamen. Besonders in der ersten Halbzeit sah es über weite Strecken nach einem ungefährdeten Erfolg für die Gastgeber aus. Zwar gelangen der SG in der Anfangsviertelstunde ganze sieben eigene Tore, da die Defensive jedoch sehr stabil stand hatten die Beilsteiner in dieser Zeit auch erst drei Gegentore hinnehmen müssen.