Die Oberliga-Herren der SG Schozach-Bottwartal empfangen den ersatzgeschwächten Absteiger TSG Söflingen.
22.11.2025 - 08:00 Uhr
Die TSG Söflingen ist der nächste Gegner der Oberliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal die TSG Söflingen. Der Gegner aus dem Ulmer Vorort tritt am Sonntag um 18 Uhr in der Langhanshalle in Beilstein an. Söflingen ist in dieser Saison als Absteiger aus der ehemaligen Baden-Württemberg-Oberliga (BWOL) gestartet – und hatte dabei einen schweren Beginn. Nach sechs sieglosen Spielen gelang den Söflingern am vergangenen Wochenende jedoch der lang ersehnte Befreiungsschlag: In der heimischen Kuhberghalle bezwang Söflingen Amicitia Viernheim mit 27:23 und gab damit die rote Laterne endlich ab.