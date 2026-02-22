Handball-Oberliga: Nach der Pause passt beim TSV Schmiden der Schlüssel

In der ersten Spielhälfte konnten die Handballer des TSV Schmiden sich noch nicht vom gastgebenden Team des SV Leonberg/Eltingen absetzen. Doch das lag am Samstagabend vor allen an ihnen selbst. Die Trefferquote war bis dato noch ausbaufähig gewesen. Nach der Pause zeigte die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak dann aber, wieso sie die Tabelle in der Oberliga anführt. Mit einem starken Abwehrverbund und einer dann auch überzeugenden Angriffsleistung setzte sie sich letztlich souverän mit 38:28 (17:15) durch. „Unsere Defensive hat unglaublich gut funktioniert, und wir hatten in Nick Traub den Schlüssel zum Erfolg“, sagte Richard Babjak. Nick Traub zeigte sowohl in der Abwehr als auch im Angriff (sieben Treffer) eine überzeugende Vorstellung im Trikot des TSV Schmiden.

Ein Sonderlob seines Trainers bekam am Samstag eben auch Timo Baur. Eigentlich bekam er das nicht nur für seine jüngste Leistung in Leonberg, sondern für seine Entwicklung in den vergangenen Monaten. „Er zählt auf seiner Position mittlerweile zu den besten der Liga, weil er mit großem Selbstvertrauen spielt“, sagte der Coach des TSV Schmiden. Und auf der linken Außenbahn zeigte sich am Samstag als Stellvertreter von Paul Feirabend – in Abwesenheit von Lino Klein – der junge Mattis Brantsch, der mit einem Doppelspielrecht auch noch für die A-Jugendlichen der SG BBM Bietigheim in der Bundesliga aktiv ist.

Da der erste Verfolger HTV Meißenheim am Wochenende kein Spiel hatte, führen die TSV-Handballer die Oberliga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Am nächsten Sonntag, 17 Uhr, empfangen sie den Tabellenvorletzten TuS Altenheim. Da soll der Schlüssel dann wieder von Beginn an passen.

﻿ TSV Schmiden: Riegel, Dürr – Baur (8), Feirabend (8/2), Nick Traub (7), Brantsch (3), Bühler (3), König (3), Pichler (3), Siebel (2), Türk (1), Geßwein, Robin Paul, Weber, Züfle.