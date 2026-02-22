 
Handball-Oberliga Nach der Pause passt beim TSV Schmiden der Schlüssel

Nick Traub (mit Ball) steuert sieben Treffer zum TSV-Auswärtssieg bei. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden um Nick Traub gewinnen am Samstag in der Oberliga beim SV Leonberg/Eltingen mit 38:28 und bestätigen ihre Tabellenführung.

In der ersten Spielhälfte konnten die Handballer des TSV Schmiden sich noch nicht vom gastgebenden Team des SV Leonberg/Eltingen absetzen. Doch das lag am Samstagabend vor allen an ihnen selbst. Die Trefferquote war bis dato noch ausbaufähig gewesen. Nach der Pause zeigte die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak dann aber, wieso sie die Tabelle in der Oberliga anführt. Mit einem starken Abwehrverbund und einer dann auch überzeugenden Angriffsleistung setzte sie sich letztlich souverän mit 38:28 (17:15) durch. „Unsere Defensive hat unglaublich gut funktioniert, und wir hatten in Nick Traub den Schlüssel zum Erfolg“, sagte Richard Babjak. Nick Traub zeigte sowohl in der Abwehr als auch im Angriff (sieben Treffer) eine überzeugende Vorstellung im Trikot des TSV Schmiden.

 

Richard Babjak hat im Rückraum ein Luxusproblem. In Eric Geßwein, Joey König, Robin Paul und Nick Traub hat er dort gleich vier Akteure, die ein Spiel entscheiden können. Sie können nicht alle gleichzeitig spielen, aber sie können abwechselnd der Schlüssel zum Erfolg sein. Und genau das passiert in dieser Saison bei den Schmidener Handballern – auch deshalb stehen sie ganz oben im Klassement. „Wenn es bei einem gut läuft, spielt der andere eben weniger oder sitzt auf der Bank“, sagte Richard Babjak. Eric Geßwein trug sich zwar nicht in die Torschützenliste ein, schaffte aber immer wieder Situationen, von denen Nick Traub oder auch Timo Baur profitierten.

Ein Sonderlob seines Trainers bekam am Samstag eben auch Timo Baur. Eigentlich bekam er das nicht nur für seine jüngste Leistung in Leonberg, sondern für seine Entwicklung in den vergangenen Monaten. „Er zählt auf seiner Position mittlerweile zu den besten der Liga, weil er mit großem Selbstvertrauen spielt“, sagte der Coach des TSV Schmiden. Und auf der linken Außenbahn zeigte sich am Samstag als Stellvertreter von Paul Feirabend – in Abwesenheit von Lino Klein – der junge Mattis Brantsch, der mit einem Doppelspielrecht auch noch für die A-Jugendlichen der SG BBM Bietigheim in der Bundesliga aktiv ist.

Da der erste Verfolger HTV Meißenheim am Wochenende kein Spiel hatte, führen die TSV-Handballer die Oberliga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Am nächsten Sonntag, 17 Uhr, empfangen sie den Tabellenvorletzten TuS Altenheim. Da soll der Schlüssel dann wieder von Beginn an passen.

﻿ TSV Schmiden: Riegel, Dürr – Baur (8), Feirabend (8/2), Nick Traub (7), Brantsch (3), Bühler (3), König (3), Pichler (3), Siebel (2), Türk (1), Geßwein, Robin Paul, Weber, Züfle.

