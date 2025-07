Der Anfang ist gemacht: Die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung absolviert – und beim eine Klasse höheren Regionalligisten TSV Weinsberg mit (15:18) 27:35 verloren.

„Trotz der Niederlage war es ein wertvoller Test“, sagte der neue SV-Coach Zoran Stavreski, „die Mannschaft hat gezeigt, dass viel Potenzial sowohl im Zusammenspiel als auch in der Einstellung vorhanden ist.“

Lesen Sie auch

Der neue Trainer Zoran Stavreski (Mi.) bei der Vorstellung beim SV Leonberg/Eltingen durch Handball-Chef Matthias Groß (li.) und dem sportlichen Leiter Werner Neuffer. Foto: privat

Das neu aufgestellte Team aus Leonberg, bei dem noch Chris Hönig, Bernhard Kutzner, Dorian Rentschler und Samuel Oechsle fehlten, reiste mit 15 Aktiven an. Neuzugang Oechsle fällt mit einem Sehnenanriss sowie Muskelbündelriss allerdings gleich mehrere Wochen aus.

In Weisberg erhielt jeder aus dem Kader ausreichend Einsatzzeit, um sich dem neuen SV-Trainer im besten Licht zu präsentieren. Von Beginn an war es ein Spiel auf Augenhöhe, der Oberligist konnte Spiel und Ergebnis ausgeglichen gestalten. Zur Pause lagen die Leonberger lediglich 15:18 zurück.

Roman Salathe (mit Ball) erzielte gegen den TSV Weinsberg fünf Treffer. Foto: Andreas Gorr

In der zweiten Hälfte waren die Gäste zwar beim 18:19 und beim 22:25 in Schlagdistanz, aber die Unkonzentriertheiten und die Fehlerquote nahmen bereits zu – mit einem 8:1-Lauf zog der TSV Weinsberg auf und davon. Bei der Schlusssirene zeigte die Hallentafel eine 27:35-Niederlage. „Wichtig war, dass alle Spieler zum Einsatz kamen, die Mannschaft ihre ersten Gehversuche machen konnte und die Neuzugänge menschlich als auch sportlich Integriert wurden“, sagte der sportliche Leiter Werner Neuffer. Und Chefcoach Zoran Stavreski ergänzte:„Mit der richtigen Balance aus Training und Spielpraxis kann in den kommenden Wochen etwas richtig Gutes entstehen.“