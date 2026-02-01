Handball Oberliga: Ominöser Eierwurf bei Derbysieg der der Kornwestheimer Handballerinnen

Die Oberliga-Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben am Samstagabend das Derby gegen die SG BBM Bietigheim mit 35:29 (17:16) für sich entscheiden können. In einer Begegnung mit Höhen und Tiefen zeigten die Gastgeberinnen in der Sporthalle Ost vor 70 Zuschauern insgesamt das konsequentere Spiel und verdienten sich damit die zwei Punkte. Kurios: Kurz vor Spielende landete ein Ei neben dem Spielfeld.

Die Kornwestheimerinnen fanden gut in die Partie. Zwar erzielten die Gäste die ersten Treffer, doch bereits in der vierten Spielminute glich SVK-Akteurin Rieke Braun per Siebenmeter zum 2:2 aus. Danach kamen die Gastgeberinnen ins Rollen und überzeugten mit ihrem schnellen Tempospiel. Die Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth zog schnell auf 6:2 Tore davon und führte nach zehn Minuten bereits verdient mit 8:3 Treffern.

Auszeit des Gegners bringt SVK kurz aus dem Konzept

Die daraufhin genommene frühe Auszeit der SG BBM zeigte Wirkung. Kornwestheim verlor kurzzeitig den Faden, während die Gäste mit einem Vier-Tore-Lauf bis zur 14. Minute auf 8:7 verkürzten. Vor allem das schnelle Spiel über den Kreis bereitete den Salamanderstädterinnen Probleme, zudem stellte die sehr robuste Bietigheimer Abwehr das Jungwirth-Team zunehmend vor Herausforderungen.

Dennoch behaupteten die Gastgeberinnen ihre Führung bis zur 27. Minute, ehe Bietigheim per Siebenmeter zum 15:15 ausglich. Mit einer knappen 17:16-Führung der Kornwestheimerinnen trennten sich die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Anna Wittauer sorgt mit Treffer für Weckruf

Auch in der zweiten Spielhälfte leisteten sich die Gastgeberinnen zunächst eine Schwächephase. Ungenaue Abschlüsse ermöglichten den Gästen erneut den Ausgleich: dieses Mal zum 18:18. Doch Kornwestheim gab sich nicht auf. Mit gut herausgespielten Möglichkeiten und einer stabileren Defensive setzte sich die Mannschaft bis zur 39. Minute schließlich wieder auf 25:19 ab.

Dann unterbrach erneut eine Auszeit der SG den gelungenen Lauf der Hausherrinnen. Bietigheim verkürzte bis zur 43. Minute auf 22:25. Das 26:22 durch SVK-Akteurin Anna Wittauer wirkte jedoch wie ein Weckruf für die Mannschaft von Hans Jungwirth. Bis zur 50. Minute bauten die Kornwestheimerinnen den Vorsprung abermals auf fünf Tore, ein 30:25, aus.

Fünf Minuten vor dem Ende wurde es beim Stand von 30:27 nochmals spannend im Derby. Die Gäste agierten aber nicht bissig genug, während SVK-Torhüterin Luana Seiler mit wichtigen Paraden glänzte. Spätestens mit dem Treffer von Amelie Haug zum 32:28 in der 57. Minute war klar, dass der Derbysieg diesmal in Kornwestheim bleiben würde.

Kurioser Eierwurf sorgt vor Ende für glitschigen Moment

Für einen kuriosen und unschönen Moment sorgte kurz vor Schluss ein Ei, das aus dem Bereich der Kabinen von Unbeteiligten in Richtung Spielfeld geworfen wurde. Dem oder den Werfern gelang allerdings unerkannt die Flucht und auch das Motiv für die glitschige Angelegenheit bleibt damit im Dunkeln.

Am Ende brachten die Salamanderstädterinnen die Begegnung souverän zu Ende und feierten einen 35:29-Erfolg. „Ich bin zufrieden“, sagte Trainer Hans Jungwirth, der besonders das Spiel über die Außenspielerinnen sowie die über weite Strecken gut organisierte Defensive lobte.

Mit nun zwei Punkten mehr auf dem Konto schiebt sich der SV Salamander Kornwestheim mit aber einem Spiel weniger als die unmittelbaren Konkurrentinnen wieder auf den fünften Tabellenplatz in der Oberliga vor.

SV Kornwestheim: Seiler, Piampiano – Heibel (1), A. Haug (1), Müller, Rück (4), Klisch (1), Knoll (1), A. Braun, Wittauer (10), Stortz (4), N. Haug (7), R. Braun (6).