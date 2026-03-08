Handball – Oberliga: Pausenführung reicht der SG Hegensberg/Liebersbronn nicht

 
  6. Pausenführung reicht der SG Hegensberg/Liebersbronn nicht

Zur Pause führt die SG Heli mit 13:12 gegen den Zweitplatzierten aus Viernheim. Foto:  

Die Oberliga-Handballer SG Hegensberg/Liebersbronn zeigen gegen den Tabellenzweiten TSV Amicitia Viernheim lange eine starke Leistung, verlieren am Ende aber mit 30:32.

Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn unterlagen in der Sporthalle Römerstraße vor 230 Zuschauern dem Tabellenzweiten TSV Amicitia Viernheim knapp mit 30:32 (13:12) – und bleiben damit im neuen Jahr weiterhin sieglos. Während die Viernheimer Rang zwei festigten, rangieren die Berghandballer mit nun 19:19 Punkten auf Platz neun.

 

SG Heli liegt zur Pause in Führung

Dabei sah es für die SG Heli in der ersten Hälfte noch ganz gut aus. Den besseren Start erwischten allerdings die Viernheimer, die nach zwei Minuten mit 2:0 führten. Doch die Berghandballer kämpften sich zurück und glichen nur wenig später durch Benjamin Hahnloser zum 2:2 aus. Viernheim blieb jedoch zunächst das effektivere Team und setzte sich nach sieben Minuten mit einem 3:0-Lauf auf 6:3 ab.

Die SG Heli nahm den Kampf an, egalisierte in der 19. Minute per Siebenmeter durch Lukas Wester-Ebbinghaus, der sieben Tore erzielte – zum 9:9. Und die Gastgeber gingen schließlich drei Minuten vor der Pause erstmals selbst in Führung: Moritz Hettich traf zum 13:12, mit diesem Ein-Tor-Vorsprung ging es auch in die Kabine.

Umkämpfte Partie nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb es eine spannende und umkämpfte Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. In der Schlussphase agierten die Berghandballer jedoch zu unkonzentriert und ließen die Viernheimer noch einmal aufspielen: Nach einem Vier-Tore-Lauf der Gäste ab der 50. Minute stand es plötzlich 28:24 für den Tabellenzweiten. Bis zum Schluss schaffte es die SG Heli nicht mehr, diesen Rückstand aufzuholen.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Blum, Hummel; Lampart, Schatz, Fischer, Habermeier (1), Prauß, Wester-Ebbinghaus (7), Stammhammer (4), Hahnloser (7), Hettich (1), Hughes, Fausten (4), Herda (6), Schieche.

