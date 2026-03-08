Handball – Oberliga Pausenführung reicht der SG Hegensberg/Liebersbronn nicht
Die Oberliga-Handballer SG Hegensberg/Liebersbronn zeigen gegen den Tabellenzweiten TSV Amicitia Viernheim lange eine starke Leistung, verlieren am Ende aber mit 30:32.
Die Oberliga-Handballer SG Hegensberg/Liebersbronn zeigen gegen den Tabellenzweiten TSV Amicitia Viernheim lange eine starke Leistung, verlieren am Ende aber mit 30:32.
Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn unterlagen in der Sporthalle Römerstraße vor 230 Zuschauern dem Tabellenzweiten TSV Amicitia Viernheim knapp mit 30:32 (13:12) – und bleiben damit im neuen Jahr weiterhin sieglos. Während die Viernheimer Rang zwei festigten, rangieren die Berghandballer mit nun 19:19 Punkten auf Platz neun.