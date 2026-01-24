Handball Oberliga Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch
Beim Derby in der Langhanshalle will die SG Schozach-Bottwartal Revanche gegen den TSV Bönnigheim und von Beginn an präsent sein.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal laden am Sonntagabend (18 Uhr) zum Derby und gleichzeitigen Rückrundenauftakt gegen den TSV Bönnigheim in die Langhanshalle ein. Die Mannschaft von Trainer Timo Stauch, die seit 8. Januar wieder im Training ist, geht hoch motiviert und fokussiert in die Begegnung – nicht zuletzt mit Blick auf das Hinspiel.