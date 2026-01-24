Handball Oberliga: Platz acht ist für SGSB-Männer trügerisch

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal laden am Sonntagabend (18 Uhr) zum Derby und gleichzeitigen Rückrundenauftakt gegen den TSV Bönnigheim in die Langhanshalle ein. Die Mannschaft von Trainer Timo Stauch, die seit 8. Januar wieder im Training ist, geht hoch motiviert und fokussiert in die Begegnung – nicht zuletzt mit Blick auf das Hinspiel.

„Wir haben noch etwas gutzumachen aus dem Hinspiel“, erinnert sich der SG-Coach an die Partie in Bönnigheim. Damals lagen die Beilsteiner über die gesamte Spielzeit zurück. Vor allem in der ersten Halbzeit bekamen die Schozach-Herren den Gegner nicht in den Griff, leisteten sich zu viele technische Fehler und schlossen im Angriff viel zu überhastet ab. Dennoch zeigte die Stauch-Sieben Moral, gewann den zweiten Durchgang mit 14:9 und erkämpfte sich so zum Ende der Crunch-Time noch ein 27:27-Unentschieden. „Insgesamt gesehen ist das ein gewonnener Punkt“, bilanzierte Stauch damals nach der Begegnung.

Vier Leistungsträger fallen aus

Dieses Mal soll es jedoch gleich von Beginn an deutlich besser laufen. „Es ist ein Spiel, das wir positiv bestreiten müssen“, macht der Trainer unmissverständlich klar. Zwar rangiert die SG Schozach-Bottwartal mit 11:15 Punkten aktuell im Tabellenmittelfeld auf dem achten Tabellenplatz, doch der Abstand zum Tabellenletzten, dem Aufsteiger aus der Verbandsliga, dem TSV Bönnigheim (8:18 Punkte) beträgt lediglich drei Zähler. Die Tabelle der Oberliga bleibt damit weiterhin extrem eng umkämpft. „Bislang ist noch alles offen, vor allem zu den Abstiegsplätzen“, weiß Stauch. Mit einem Heimsieg soll am Sonntag ein wichtiger Schritt nach vorne gemacht und etwas Luft im Tabellenkeller geschaffen werden.

Personell bleibt die Situation angespannt. Jan Fuhrmann, Jan Oßmann und David Schneider fallen weiterhin aus. Zudem hat sich Maximilian Schulze im Training am Sprunggelenk verletzt, weitere Spieler könnten krankheitsbedingt fehlen. „Mal schauen, wer am Sonntag alles da ist“, sagt Stauch – lässt aber keinen Zweifel an der Zielsetzung: „Wir wollen das Ding gewinnen.“