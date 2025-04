Oberligist SV Leonberg/Eltingen bastelt am Kader der neuen Saison – sechs Neuzugänge sind fix, zwei Akteure verabschieden sich. Zwei Spieler wollen aufhören, sollen aber für eine weitere Saison gehalten werden.

Jürgen Kemmner 14.04.2025 - 11:30 Uhr

Der Verbleib ist für den SV Leonberg/Eltingen in der Handball-Oberliga ist nach dem 39:32 über den TSV Schmiden unter Dach und Fach. Nach 8:18 Punkten in der Vorrunde holte das Team unter dem im Dezember eingesprungenen Trainer Christian Auer in der Rückrunde 16:6 Punkte. „Mit diesem Erfolg haben wir es geschafft, einen Platz in der württembergischen Handballkarte einzunehmen“, sagt der Sportliche Leiter Werner Neuffer hoch zufrieden.