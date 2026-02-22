Handball – Oberliga: SG Hegensberg/Liebersbronn findet die Erfolgsspur nicht

Am Ende setzte sich wie so häufig der Favorit im Spiel durch und die Spieler, Trainer und Betreuer des SKV Unterensingen feierten mit einem Derbysieger- und Spitzenreiter-Tänzchen den 24:21 (14:12)-Erfolg in der Handball-Oberliga-Partie bei der SG Hegensberg/Liebersbronn. Die 350 Zuschauer in der Sporthalle an der Römerstraße – darunter zahlreiche Auswärtsfans – sahen von Beginn an eine Partie, die vor allem von ihren starken Abwehrreihen und Torhütern geprägt war.

Den ersten Treffer des Spiels erzielte die SG Heli in Person von Lukas Wester-Ebbinghaus. Der SKV fand danach, lautstark unterstützt von einigen Trommlern, gut ins Spiel und zog auf 5:2 davon. Die Berghandballer hielten dagegen, verkürzten kurz darauf und lagen ihrerseits mit 8:7 in Führung (14. Minute). Es entwickelte sich eine enge Partie, ehe Unterensingen eine doppelte Überzahl kurz vor der Pause zum 14:12 ausnutzte.

SKV hat immer die richtige Antwort parat

Nach dem Wechsel pendelte sich der Rückstand der SG Heli bei zwei bis vier Treffern ein. Erst Mitte des zweiten Spielabschnitts gelang es den Gastgebern, zwei Mal bis auf einen Treffer heranzurücken (18:19, 43. Minute und 19:20, 45. Minute). Doch der Tabellenführer hatte immer die richtige Antwort parat und setzte sich wieder ab.

Zwischenzeitlich kam in der Halle sogar etwas EM-Feeling auf, auch wenn es sich um eine Oberliga-Partie handelte: Heli-Coach Veit Wager hatte seine grüne Karte in der Hand und lief mitten im Angriff seines Teams in „Alfred-Gislason-Manier“ zum Zeitnehmertisch. Direkt während des freien Abschlusses des SG-Spielers ertönte das Timeout-Signal. Ein weiteres erwähnenswertes Ereignis fand zwischen der 46. und 58. Minute statt, in dieser Zeit fiel kein Treffer: Dem 19:22 folgte erst nach 11 Minuten und 49 Sekunden der Treffer zum 19:23 – und damit war die Entscheidung zu Gunsten des SKV gefallen.

Heli-Akteure zeigen „Einsatz und Wille“

Heli-Coach Wager benötigte nach dem Spiel ein paar Momente, um das Erlebte in Worte zu fassen: „Wir haben einfach in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler gemacht und müssen daher neidlos anerkennen, dass Unterensingen das Spiel verdient gewonnen hat.“ Wager verweist eben auch darauf, dass Unterensingen genau diese Qualität habe, diese Phasen zu nutzen und es dann heimzuspielen. Der SG-Coach hatte aber auch lobende Worte für seine Mannschaft parat: „Der Einsatz und der Wille meines Teams hat gestimmt, die Abwehr- und Torhüterleistungen waren klasse.“

Sein Gegenüber, Unterensingens Trainer Michael Schwöbel, zeigte sich anhand des Erfolgs erleichtert. „Es war das erwartete schwere Spiel, zumal wir ein paar Verletzte zu beklagen haben und auch im Training unter der Woche nicht alle voll durchziehen konnten.“ Schwöbel lobte, wie Wager auch, seine Abwehrreihe und seine Torhüter. „Die Einstellung meiner Mannschaft war top. Immer wenn der Gegner herankam, haben wir es geschafft, wieder etwas davonzuziehen. Das war der Schlüssel zum Sieg.“ Und auch Schwöbel wollte noch ein Lob für sein Team loswerden: „Im Spiel hat heute jeder für jeden gekämpft, das war wichtig.“

Kommenden Samstag beim TV Hardheim

Durch diesen Erfolg bleibt der SKV weiter unangefochten ganz oben in der Tabelle und darf weiter vom Durchmarsch in die Regionalliga träumen. Für die Berghandballer, die auf Platz sieben abgerutscht sind, bietet sich kommendes Wochenende die Möglichkeit, nach vier Niederlagen in Folge endlich den ersten Sieg nach dem Jahreswechsel zu holen. Die SG Heli tritt am kommenden Samstag beim TV Hardheim an, der nur einen Rang hinter den Berghandballern liegt. Und hoffentlich feiert die SG dann nach dem Spiel auch mit einem Tänzchen.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Blum, Hummel; Schatz, Fischer, Heetel (7/1), Habermeier (3), Prauß, Max Hettich,Wester-Ebbinghaus (3), Stammhammer (3), Hahnloser, Moritz Hettich, Hughes, Fausten, Herda (5), Schieche.

SKV Unterensingen: Deuschle, Heinz; Brunngräber (2), Pracht (2/1), Werbitzky (2/1), Volz (2), Lorenz Kenner (6),Reinold, Silvan Kenner, Böck (1), Fuhrmann (3), Schlau (2), Mangold, Hiller, Brändle (4).

Schiedsrichter: Michael Fahrion / Norbert Frommer (TV Reichenbach).

Zuschauer: 350.

Zeitstrafen: 12:8 –zwei Mal zwei Minuten für Prauß (SG Hegensberg/Liebersbronn), Pracht (SKV Unterensingen),

zwei Minuten für Heetel, Wester-Ebbinghaus, Stammhammer, Herda (SG Hegensberg/Liebersbronn), Silvan Kenner,

Brändle (SKV Unterensingen).

Beste Spieler: Blum, Hummel, Heetel / Heinz, Lorenz Kenner, Brändle.