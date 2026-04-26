Im Moment des Triumphs vergas Moritz Hettich auch Veit Wager nicht. „Veit hätte es verdient gehabt, das mit uns zu feiern“, sagte der Kapitän des Handball-Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn nach dem 37:29 (16:15)-Sieg im Derby gegen den TSV Wolfschlugen, der den Berghandballern den Klassenverbleib bescherte. Wager war vor zwei Wochen aus, so begründete er, sportlichen Gründen zurückgetreten – sehr zum Bedauern von allen bei der SG. Zwei Spiele später unter Interimscoach Manuel Späth ist die SG Heli durch. Die Wolfschlugener haben derweil im letzten Spiel am Sonntag gegen die TSG Söflingen noch die Chance, mit einem Sieg Platz zwei und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation klarzumachen.

Deshalb war Wolfschlugens Trainer Steffen Klett die Enttäuschung zwar anzumerken, er hakte die Niederlage aber gleich ab. „Wir haben es 20 Minuten lang gut gemacht, dann war das Spiel durch die vielen Zeitstrafen zerrissen und wir sind nicht mehr ins Tempospiel gekommen. In der zweiten Hälfte war Heli dann auch besser“, analysierte er noch kurz und sagte dann: „Das Gute ist, dass wir es weiter selbst in der Hand haben. Wir haben gute Heimspiele gemacht – dann machen wir es halt nächste Woche.“

Die Partie kippt

Die Berghandballer würden es den Wolfschlugenern wohl gönnen, auch wenn es dieses Derby dann in der kommenden Runde möglicherweise nicht mehr gibt. Sie aber sind weiter in der Oberliga dabei. Was die Mannschaft ausmacht, zeigte sie auch an diesem Abend. Anfangs hatten die SG-Handballer große Mühe mit der offensiven Wolfschlugener Abwehr, sie fuchsten sich aber immer mehr in die Partie hinein. Nachdem zunächst Wolfschlugens Moritz Bitter und kurz darauf Berghandballer Alexander Stammhammer per Rot – jeweils nach Fouls ohne böse Absicht, aber regelkonform – vom Platz geschickt worden waren, kippte die Partie. Nach 7:10-Rückstand in der 18. Minute lag Heli zur Pause mit 16:15 vorne.

Nach dem Wechsel kaufte die den Wolfschlugener vollends den Schnei ab. Sie zog schnell auf 20:15 davon, die Wolfschlugener dagegen erzielten in den ersten zwölf Minuten des zweiten Durchgangs gerade einmal drei Tore. Die Berghandballer hielten Spannung und Intensität hoch und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Jetzt war auch das Publikum voll da, zu dem sich mittlerweile auch die Heli-Frauen gesellt hatten, die zuvor in Heilbronn die Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die Oberliga klargemacht hatten.

„Verdient, in der Liga zu bleiben“

So herrschte an der Römerstraße nach der Schlusssirene beste Stimmung. „Derbysieg, letztes Heimspiel der Saison gewonnen, Klassenverbleib klargemacht“, zählte Hettich auf, „wir sind einfach happy.“ Das war freilich auch Späth, der seine Mission bereits nach zwei seiner drei Spiele als Kurzzeit-Coach erfüllt hatte. „Das war der Plan“, sagte er und grinste breit. Es ist für den Ex-Bundesligaprofi jedenfalls ein guter Start in die Rolle als Cheftrainer. In der kommenden Runde steigt er dann wie geplant als Assistenscoach beim Regionalligisten HSG Ostfildern ein. „Er macht das sehr, sehr ruhig und besonnen, er hat eine klare Ansage“, lobte Kapitän Hettich den Interimscoach, „seine ruhige Art tut vielen von uns gut.“ So agierte Späth auch am Seitenrand: Er griff ein, wenn er es für nötig hielt, ohne viel zu gestikulieren, sprach ruhig in den Auszeiten. „Heli hat ja schon eine gute Hinrunde gespielt. Die Mannschaft hat es verdient, in der Liga zu bleiben“, sagte Späth noch. Auch Veit Wager wird sich sehr darüber freuen.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Hummel, Blum; Marvin Schatz, Lampart (4), Lennard Schatz, Fischer, Heetel (14/6), Habermeier (3), Prauß, Wester-Ebbinghaus (5), Stammhammer (1), Hahnloser, Hettich (4), Fausten, Herda (5), Schieche (1).

TSV Wolfschlugen: Petruzzi, Thurow; Wittmann (4), Schäfer, Kohl (2), Prawatschke (5), Schmid (2), Bittner (2), Thumm (2), Mendler (7/1), Wieder, Jacobs, Blum (3), Mäußnest (1), Francik (1), Grüb.

Schiedrichter: Benedikt Franz / Dennis Wießmeyer (Schmiden).

Zuschauer: 350.

Zeitstrafen: 14:12 – zwei Minuten für Stammhammer, Hahnloser (Hegensberg/Liebersbronn), Mäußnest, Bittner (Wolfschlugen), zwei Minuten für Schieche, Schatz, Heetel (Hegensberg/Liebersbronn), Thumm, Schmid (Wolfschlugen).

Rote Karten: Stammhammer (Hegensberg/Liebersbronn/29./grobes Foulspiel), Bittner (Wolfschlugen/24./grobes Foulspiel).

Beste Spieler: Wester-Ebbinghaus, Hettich, Heetel / Prawatschke, Mendler.