Handball – Oberliga SG Heli: Mission erfüllt
Die SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnt das Derby gegen den TSV Wolfschlugen mit 37:29 und macht den Verbleib in der Handball-Oberliga klar.
Die SG Hegensberg/Liebersbronn gewinnt das Derby gegen den TSV Wolfschlugen mit 37:29 und macht den Verbleib in der Handball-Oberliga klar.
Im Moment des Triumphs vergas Moritz Hettich auch Veit Wager nicht. „Veit hätte es verdient gehabt, das mit uns zu feiern“, sagte der Kapitän des Handball-Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn nach dem 37:29 (16:15)-Sieg im Derby gegen den TSV Wolfschlugen, der den Berghandballern den Klassenverbleib bescherte. Wager war vor zwei Wochen aus, so begründete er, sportlichen Gründen zurückgetreten – sehr zum Bedauern von allen bei der SG. Zwei Spiele später unter Interimscoach Manuel Späth ist die SG Heli durch. Die Wolfschlugener haben derweil im letzten Spiel am Sonntag gegen die TSG Söflingen noch die Chance, mit einem Sieg Platz zwei und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation klarzumachen.