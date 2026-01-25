 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Plus

  4. SV Kornwestheim bietet dem Zweiten einen großen Kampf

Handball-Oberliga SV Kornwestheim bietet dem Zweiten einen großen Kampf

Handball-Oberliga: SV Kornwestheim bietet dem Zweiten einen großen Kampf
1
Kaya Knoll feierte ein gelungenes Comeback. Foto: Archiv (Peter Mann)

Die Oberliga-Frauen des SVK unterliegen TSV Birkenau am Ende knapp.

Die Oberliga-Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben dem Tabellenzweiten TSV Birkenau am Samstagabend einen großen Kampf geliefert, mussten sich am Ende jedoch knapp mit 24:26 (11:11) geschlagen geben. In der ersten Hälfte konnten die Kornwestheimerinnen noch mithalten, in den zweiten 30 Minuten zeigte der Tabellenzweite vor allem in der Schlussphase ein cleveres Spiel. Die sehr routiniert ausgespielten Angriffe der Gastgeberinnen entschieden letztendlich die Begegnung.

 

Dennoch zeigten sich die Kornwestheimerinnen im Vergleich zum Hinspiel im Dezember deutlich besser vorbereitet und strukturierter, vor allem im Angriffsspiel. Allerdings fand das Team von Trainer Hans Jungwirth etwas schwer in die Partie. Zwar stand die Abwehr von Beginn an stabil, im Angriff leisteten sich die SVK-Akteurinnen jedoch zunächst noch zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. „Die Chancenverwertung war etwas zu schlecht“, bilanzierte Jungwirth im Nachgang.

Mit einem Remis in die Pause

Nach acht Minuten lag Birkenau deshalb klar mit 6:2 in Führung, doch nach einer kurzen Mannschaftsbesprechung kämpfte sich die Jungwirth-Sieben eindrucksvoll zurück und erzielte in der 12. Minute bereits den 6:6-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Und demzufolge trennten sich die beiden Teams zur Halbzeit mit einem 11:11 in die Kabinen.

Wie erwartet zeigten sich auch zwei bisher Verletzte wieder auf dem Spielfeld. Zwar konnte Melanie Danner der Begegnung noch nicht beiwohnen, Amelie Haug war jedoch dabei, musste aber nach der ersten Spielhälfte wieder pausieren. Das Knie schmerzte noch zu sehr. Positiv hervorzuheben war jedoch, dass Kaya Knoll, die ebenfalls verletzungsbedingt längere Zeit pausiert hatte, ein ordentliches Comeback feierte. „Für den ersten Auftritt hat sie das echt gut gemacht“, sagte der Coach anerkennend.

Birkenau lässt nichts mehr anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie also eng umkämpft. Die Kornwestheimerinnen konnten sich einmalig die Führung erarbeiten, ehe Birkenau sich bis zur 50.   Minute wieder auf 19:17 absetzte. In der Schlussphase spielten die Gastgeberinnen dann ihre Erfahrung erneut aus. Sie hielten den Ball konsequent und lange in den eigenen Reihen und ließen rundum nichts mehr anbrennen. Am Ende stand es 24:26.

„Insgesamt haben wir es recht gut gemacht, aber in unseren starken Phasen sind wir einfach nicht an unser Maximum gekommen“, zog Hans Jungwirth nach Spielende sein Fazit. Birkenau bleibt damit Tabellenzweiter, während der SV Kornwestheim trotz der Niederlage ebenfalls weiterhin auf Rang fünf (14:10 Punkte) platziert bleibt.

SV Kornwestheim: Seiler, Piampiano – Heibel (4), A. Haug, Rück (5), Klisch (2), Heim, Knoll (2), Stortz, Wittauer (6), N. Haug (3), Braun (2).

Weitere Themen

Handball – Regionalliga: TV Plochingen steckt weiter im Tabellenkeller fest

Handball – Regionalliga TV Plochingen steckt weiter im Tabellenkeller fest

Eine schwache Anfangsphase kostet dem Handball-Regionalligisten TV Plochingen bei der 30:36-Niederlage bei der MTG Wangen die Chance auf Zählbares.
Von bf
Handball Oberliga: K. o. kurz vor Schluss: SV Leonberg/Eltingen fehlen acht Sekunden zum Punkt

Handball Oberliga K. o. kurz vor Schluss: SV Leonberg/Eltingen fehlen acht Sekunden zum Punkt

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen schrammt beim heimstarken TV Ehingen beim 32:33 (19:17) knapp am Remis vorbei – Trainer Markus Stotz ist dennoch zufrieden.
Von Jürgen Kemmner
Handball 3. Liga: 43:43-Ausgleich in vorletzter Sekunde – Spektakel beim SV Kornwestheim

Handball 3. Liga 43:43-Ausgleich in vorletzter Sekunde – Spektakel beim SV Kornwestheim

Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim liefern sich im Spitzenspiel mit dem HC  Erlangen II einen heißen Tanz und sichern ein 43:43-Remis.
Von Melanie Bürkle
Handball – Oberliga: Gemischte Gefühle beim Rückrundenauftakt

Handball – Oberliga Gemischte Gefühle beim Rückrundenauftakt

Während die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn und des TSV Wolfschlugen ihre Partien verlieren, feiern die Frauen des TSV Köngen und des TSV Denkendorf Siege.
Von Bastian Frech
OB-Wahl Böblingen: Andrang an den Urnen auf der Diezenhalde

OB-Wahl Böblingen Andrang an den Urnen auf der Diezenhalde

Rund 450 Wahlhelfer sind bei der Böblinger Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag im Einsatz. Wie läuft die Wahl im Stadtteil Diezenhalde ab, in der Streitthemen die Bürger beschäftigen?
Von Ulrich Stolte
Ukraine – Kälte als Waffe: Putin nimmt den Menschen Strom, Heizung, Wasser und den Schlaf

Ukraine – Kälte als Waffe Putin nimmt den Menschen Strom, Heizung, Wasser und den Schlaf

Ein harter Winter beherrscht die Ukraine. In Wärmezelten sitzen in Kiew die Betroffenen mit abgekämpften Gesichtern. Vom Aufgeben spricht trotzdem niemand.
Von Till Mayer
Handball-Verbandsliga: Habo-Frauen unterlaufen im Derby zu viele technische Fehler

Handball-Verbandsliga Habo-Frauen unterlaufen im Derby zu viele technische Fehler

Gegen die SG Schozach-Bottwartal II müssen sich die Frauen der Habo SG in Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) mit 26:32 geschlagen geben.
Von Simon David
Benefizspiel in Korntal: Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Benefizspiel in Korntal Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Die 12. Ausgabe des Benefiz-Spiels beim TSV Korntal ist trotz etlicher Sorgen im Vorfeld gelungen. Das freut neben den Organisatoren vor allem Namensgeber Jörg Riexinger.
Von Flemming Nave
Gastro-Event in Kernen: Gute Weine, tolle Aussicht – so war der Winterweinweg 2026

Gastro-Event in Kernen Gute Weine, tolle Aussicht – so war der Winterweinweg 2026

Feuerschein und Remstalwein machen den Winterweinweg in Kernen, in den Weinbergen um die Yburg, zu einem Ausflugsziel für Menschen aus der ganzen Region. Wir haben uns dort umgehört.
Von Phillip Weingand
Handball-Verbandsliga: Starke Paraden – Habo SG bietet dem Tabellenführer lange Paroli

Handball-Verbandsliga Starke Paraden – Habo SG bietet dem Tabellenführer lange Paroli

In der Handball-Verbandsliga halten die Männer der Habo SG in Kleinbottwar (Kreis Ludwigsburg) lange mit dem TSV Rot-Malsch mit, unterliegen am Ende dennoch mit 25:29.
Von Simon David
Weitere Artikel zu Oberliga
 
 