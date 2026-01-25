Handball-Oberliga: SV Kornwestheim bietet dem Zweiten einen großen Kampf

Die Oberliga-Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben dem Tabellenzweiten TSV Birkenau am Samstagabend einen großen Kampf geliefert, mussten sich am Ende jedoch knapp mit 24:26 (11:11) geschlagen geben. In der ersten Hälfte konnten die Kornwestheimerinnen noch mithalten, in den zweiten 30 Minuten zeigte der Tabellenzweite vor allem in der Schlussphase ein cleveres Spiel. Die sehr routiniert ausgespielten Angriffe der Gastgeberinnen entschieden letztendlich die Begegnung.

Dennoch zeigten sich die Kornwestheimerinnen im Vergleich zum Hinspiel im Dezember deutlich besser vorbereitet und strukturierter, vor allem im Angriffsspiel. Allerdings fand das Team von Trainer Hans Jungwirth etwas schwer in die Partie. Zwar stand die Abwehr von Beginn an stabil, im Angriff leisteten sich die SVK-Akteurinnen jedoch zunächst noch zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. „Die Chancenverwertung war etwas zu schlecht“, bilanzierte Jungwirth im Nachgang.

Mit einem Remis in die Pause

Nach acht Minuten lag Birkenau deshalb klar mit 6:2 in Führung, doch nach einer kurzen Mannschaftsbesprechung kämpfte sich die Jungwirth-Sieben eindrucksvoll zurück und erzielte in der 12. Minute bereits den 6:6-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Und demzufolge trennten sich die beiden Teams zur Halbzeit mit einem 11:11 in die Kabinen.

Wie erwartet zeigten sich auch zwei bisher Verletzte wieder auf dem Spielfeld. Zwar konnte Melanie Danner der Begegnung noch nicht beiwohnen, Amelie Haug war jedoch dabei, musste aber nach der ersten Spielhälfte wieder pausieren. Das Knie schmerzte noch zu sehr. Positiv hervorzuheben war jedoch, dass Kaya Knoll, die ebenfalls verletzungsbedingt längere Zeit pausiert hatte, ein ordentliches Comeback feierte. „Für den ersten Auftritt hat sie das echt gut gemacht“, sagte der Coach anerkennend.

Birkenau lässt nichts mehr anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie also eng umkämpft. Die Kornwestheimerinnen konnten sich einmalig die Führung erarbeiten, ehe Birkenau sich bis zur 50. Minute wieder auf 19:17 absetzte. In der Schlussphase spielten die Gastgeberinnen dann ihre Erfahrung erneut aus. Sie hielten den Ball konsequent und lange in den eigenen Reihen und ließen rundum nichts mehr anbrennen. Am Ende stand es 24:26.

„Insgesamt haben wir es recht gut gemacht, aber in unseren starken Phasen sind wir einfach nicht an unser Maximum gekommen“, zog Hans Jungwirth nach Spielende sein Fazit. Birkenau bleibt damit Tabellenzweiter, während der SV Kornwestheim trotz der Niederlage ebenfalls weiterhin auf Rang fünf (14:10 Punkte) platziert bleibt.

SV Kornwestheim: Seiler, Piampiano – Heibel (4), A. Haug, Rück (5), Klisch (2), Heim, Knoll (2), Stortz, Wittauer (6), N. Haug (3), Braun (2).