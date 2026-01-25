Handball-Oberliga SV Kornwestheim bietet dem Zweiten einen großen Kampf
Die Oberliga-Frauen des SVK unterliegen TSV Birkenau am Ende knapp.
Die Oberliga-Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben dem Tabellenzweiten TSV Birkenau am Samstagabend einen großen Kampf geliefert, mussten sich am Ende jedoch knapp mit 24:26 (11:11) geschlagen geben. In der ersten Hälfte konnten die Kornwestheimerinnen noch mithalten, in den zweiten 30 Minuten zeigte der Tabellenzweite vor allem in der Schlussphase ein cleveres Spiel. Die sehr routiniert ausgespielten Angriffe der Gastgeberinnen entschieden letztendlich die Begegnung.