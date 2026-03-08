Handball-Oberliga: SV Kornwestheim feiert fünften Sieg in Serie

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben vor heimischem Publikum einen 28:24 (14:13)-Erfolg gegen den TSV Rot-Malsch gefeiert. Trotz einer holprigen ersten Hälfte setzte sich die Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth am Ende durch und bleibt damit auf dem dritten Tabellenplatz. Gleichzeitig war es der fünfte Sieg in Folge für die Gastgeberinnen. „In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fehler und keine gute Abwehr, in der zweiten Halbzeit ist die Abwehr gut, der Angriff okay“, fasste Jungwirth die Partie zusammen.

Der Start verlief nämlich alles andere als optimal. Nach fünf Minuten lagen die Kornwestheimerinnen mit 0:2 zurück. Auch in der Folge tat sich das Team schwer – nach einer Viertelstunde stand ein 6:9 auf der Anzeigetafel. Neben zahlreichen Fehlwürfen machten sich die Gastgeberinnen das Leben vor allem durch technische Fehler schwer. Schritte und Fehlpässe sorgten immer wieder dafür, dass der Angriff ins Stocken geriet. „Dennoch hatte ich keine Panik oder sowas. Ich hatte schon das Gefühl, wir haben es im Griff“, erklärte Jungwirth später.

Tatsächlich stabilisierte sich die Abwehr der Hausherrinnen ab etwa der 20. Minute. Allerdings gelang es ihnen zunächst nicht, die gewonnene Stabilität im Rückhalt direkt in ein schnelles Tempospiel nach vorne umzusetzen. Dennoch kämpfte sich Kornwestheim zurück: In der 24. Minute erzielte Rieke Braun den Ausgleich zum 11:11. Kurz darauf brachte Nina Haug die Jungwirth-Sieben erstmals mit 13:12 in Führung und legte anschließend auch den Treffer zum 14:13-Pausenstand nach.

SVK setzt sich in Hälfte zwei ab

In die zweite Halbzeit starteten die Gastgeberinnen deutlich besser. Mit einem 3:0-Lauf setzte sich Kornwestheim bis zur 33. Minute auf 17:13 ab. „Da haben wir eine gute Viertelstunde echt alles gut gemacht“, sagte der Coach im Nachgang. In dieser Phase bauten die Kornwestheimerinnen ihren Vorsprung zunächst auf fünf Tore aus. In der 42. Minute erhöhte Maren Stortz mit dem 22:16 sogar auf sechs Treffer. Dieser Vorsprung hatte bis in die Schlussphase hinein Bestand. Erst in den letzten Minuten kamen die Gäste aus Rot-Malsch noch einmal näher heran, ohne jedoch den Sieg der Kornwestheimerinnen ernsthaft zu gefährden. Am Ende stand ein 28:24-Heimsieg.

Mit diesem Erfolg feierte der SV Kornwestheim nicht nur den nächsten Heimsieg, sondern auch den fünften Sieg in Serie.

SV Kornwestheim: Seiler, Piampiano – Heibel (2), A. Haug, Müller, Rück (2), Klisch (3), Heim (1), Abdij, Knoll (1), Wittauer (2), Stortz (3), N. Haug (6), Braun (8).