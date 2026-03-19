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  6. SVK-Frauen wollen Favoritenrolle bestätigen

Handball-Oberliga: SV Kornwestheim SVK-Frauen wollen Favoritenrolle bestätigen

Handball-Oberliga: SV Kornwestheim: SVK-Frauen wollen Favoritenrolle bestätigen
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Nina Haug und die Frauen des SV Kornwestheim empfangen die SG Muggensturm/Kuppenheim. Foto: Peter Mann/Archiv

Die SG Muggensturm/Kuppenheim kommt mit einer Niederlagenserie in die Osthalle. Doch Kapitänin Haug warnt vor dem unbequemen Gegner.

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim empfangen am Samstagabend um 20 Uhr die SG Muggensturm/Kuppenheim in der heimischen Osthalle. Gegen den Tabellenzehnten ist die Zielsetzung klar formuliert. „Wir sind sicherlich der klare Favorit und wollen das im Heimspiel auch beweisen“, betont Mannschaftskapitänin Nina Haug.

 

Die Niederlage zuletzt in Flein (25:28) haben die Kornwestheimerinnen schnell abgehakt. Der Fokus liegt nun voll auf der anstehenden Aufgabe gegen die Gäste der Spielgemeinschaft aus Muggensturm und Kuppenheim. Dabei spricht auch das Hinspiel eine deutliche Sprache: In der Sporthalle am Cuppamare feierten das Team um Trainer Hans Jungwirth einen klaren 36:26-Auswärtssieg. Dennoch warnt Haug davor, den Gegner zu unterschätzen. Seit Ende Dezember wartet die SG auf einen Erfolg. In den vergangenen sechs Partien blieben die Gäste nämlich sieglos. Zuletzt setzte es sogar eine deutliche Heimniederlage gegen den Tabellenletzten TuS Helmlingen. Doch gerade solche Serien können auch trügerisch sein.

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Ein entscheidender Faktor könnte aber die Personalfrage bei den Gästen werden. In den vergangenen beiden Spielen fehlte bereits Top-Torschützin Lara Traue, die die ligaweite Trefferliste anführt und im Hinspiel neun Tore gegen die Kornwestheimerinnen erzielte. Ob sie am Samstag in der Hölle Ost auflaufen kann, ist derzeit also noch ungewiss.

Beim SV Kornwestheim entspannt sich die personelle Lage hingegen etwas. Im Vergleich zum Spiel in Flein dürfte die Mannschaft wieder auf einen breiteren Kader zurückgreifen können.

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Für Haug und ihr Team ist die Marschroute eindeutig: „Wir wollen den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren.“ Entsprechend engagiert wollen die Kornwestheimerinnen auftreten, um am Ende als Siegerinnen von der Platte zu gehen.

Dabei setzt das Team auch auf die Unterstützung der eigenen Fans, zumal die Drittliga-Männer an diesem Wochenende spielfrei haben und kein höherklassiger Handball in Kornwestheim angeboten wird. „Wir freuen uns sehr über zusätzliche Unterstützung von den Rängen“, sagt Nina Haug – wohl wissend, dass in erster Linie aber eine starke Leistung auf dem Feld der Schlüssel zum Erfolg am Samstagabend sein wird.

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