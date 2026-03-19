Handball-Oberliga: SV Kornwestheim SVK-Frauen wollen Favoritenrolle bestätigen
Die SG Muggensturm/Kuppenheim kommt mit einer Niederlagenserie in die Osthalle. Doch Kapitänin Haug warnt vor dem unbequemen Gegner.
Die SG Muggensturm/Kuppenheim kommt mit einer Niederlagenserie in die Osthalle. Doch Kapitänin Haug warnt vor dem unbequemen Gegner.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim empfangen am Samstagabend um 20 Uhr die SG Muggensturm/Kuppenheim in der heimischen Osthalle. Gegen den Tabellenzehnten ist die Zielsetzung klar formuliert. „Wir sind sicherlich der klare Favorit und wollen das im Heimspiel auch beweisen“, betont Mannschaftskapitänin Nina Haug.