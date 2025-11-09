 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. SV Leonberg/Eltingen bricht den Bann in Weilstetten

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen bricht den Bann in Weilstetten

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen bricht den Bann in Weilstetten
1
Yannik Oral (li.) erzielte elf Tore für den SV Leonberg/Eltingen und warf den entscheidenden Siegtreffer zum 30:29. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen setzt sich im Oberliga-Duell beim TV Weilstetten mit 30:29 durch, wo die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren immer verloren hatte.

Eine Woche nach der unglücklichen Heimniederlage gegen den TuS Schutterwald fanden die Oberliga-Handballer des SV Leonberg/Eltingen die passende Antwort. Nach drei Niederlagen in den Jahren zuvor setzte sich die Mannschaft um Kapitän Christoph Hönig erstmals beim TV Weilstetten mit 30:29 (19:14) durch, hat damit wieder ein ausgeglichenes Punktekonto.

 

„Am Ende ist es ein bisschen ein Krimi geworden, nach einer klaren Sechs-Tore-Führung haben wir leider ein bisschen zu naiv agiert“, meinte Hönig selbstkritisch.

Weilstetten gleicht deutliche Führung wieder aus

Nach einem 16:22-Rückstand in der 38. Minute hatte Weilstetten nach einer Auszeit in der 54. Minute beim 27:27 wieder den Gleichstand geschafft und ging 100 Sekunden vor Schluss sogar erstmals seit langer Zeit in Führung. Doch in der Schlussphase behielten die Gäste die Nerven: Niklas Bolkart glich zum 29:29 aus, und Geburtstagskind Joshua Denk verhinderte mit einer starken Parade einen erneuten Rückstand.

An seinem Geburtstag stark aufgelegt: SV-Torwart Joshua Denk (li.) Foto: Andreas Gorr/Andreas Gorr

Zehn Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Yannik Oral mit seinem elften Treffer für die 30:29-Führung, nachdem die Schiedsrichter bereits Zeitspiel signalisiert hatten. Im Gegenzug bekam die SV-Abwehr noch einen Block bei einem Konter hin und rettete so den knappen Auswärtserfolg. „Da war am Ende auch ein bisschen Glück dabei“, räumte Kapitän Christoph Hönig ein.

Technische Fehler und ein bisschen Respekt

In die unkomfortable Situation hatten sich die SV-Handballer jedoch selbst gebracht: Zwischen der 40. und 55. Minute leisteten sich die Gäste einige technische Fehler und Fehlwürfe, auch das anschließende Rückzugsverhalten war alles andere als optimal. „Da war vielleicht unterbewusst ein bisschen der Respekt vor der stimmungsvollen Halle im Hinterkopf“, vermutete Hönig. Zudem gelang es dem SV Leonberg/Eltingen mehrfach nicht, die nummerische Überzahl auf dem Feld nach Zeitstrafen gegen die Gastgeber in Tore umzumünzen.

Drei Treffer steuerte Kapitän Christoph Hönig zum Auswärtssieg auf der Alb bei. Foto: Andreas Gorr

In der ersten Hälfte hatten die SV-Handballer über weite Strecken wie der sichere Sieger ausgesehen. Nur in der Anfangsphase konnte der TV die Begegnung ausgeglichen gestalten. Nach einem 2:4-Rückstand (4.) lagen die Gastgeber mit 8:6 (9.) und 12:10 (17.) vorne. „In der Anfangsphase hat Weilstetten mit fast jedem Wurf getroffen. Die Gegentore fielen alle aus der ersten und zweiten Welle, weil wir nicht gut zurückgelaufen waren“, monierte Christoph Hönig.

Max Schneider hält den Sieg bei seiner Rückkehr fest

Dies stellten die Gäste jedoch in der Folge ab und machten aus dem Zwei-Tore-Rückstand durch einen 9:2-Lauf bis zur Pause eine komfortable 19:14-Führung. Ein mitentscheidender Faktor dafür waren die zahlreichen Paraden von Max Schneider zwischen den Pfosten des SV-Tores, der nach seiner Verletzung erstmals wieder spielen konnte. Am kommenden Samstag erwartet der SV Leonberg/Eltingen den TSV Altensteig, dann planmäßig auch mit einem neuem Trainer auf der Bank. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk; Oral (11), Salathe (5), Kutzner (4), Wanner (3), Hönig (3), Klatte (2), Kost (1), Bolkart (1), Hönninger, Strkalj, Schreiner, Laib, Fatnassi

Aktuell steht Rafet Oral interimsweise als Trainer an der Seitenlinie, bis nächste Woche soll eine endgültige Lösung gefunden werden. Foto: Andreas Gorr

Weitere Themen

Fußball Landesliga: Wie entfesselt: Die SKV Rutesheim feiert 6:0-Kantersieg

Fußball Landesliga Wie entfesselt: Die SKV Rutesheim feiert 6:0-Kantersieg

Nach dem 6:0 seiner Fußballer ist Christopher Baake stolz auf sein Team, das Platz zwei festigt – der Coach will sich jedoch nicht zu sehr auf die Tabelle fokussieren.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: Beim SV Leonberg/Eltingen steht schon wieder die Null

Fußball Landesliga Beim SV Leonberg/Eltingen steht schon wieder die Null

Der SV Leonberg/Eltingen erkämpft sich in der Fußball-Landesliga beim TV Oeffingen ein leistungsgerechtes 0:0 und bleibt im dritten Spiel in Folge ohne Gegentor.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen meldet sich zurück

Fußball Landesliga Der TSV Heimerdingen meldet sich zurück

Der Fußball-Landesligist bezwingt im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld die Spvgg Satteldorf klar mit 5:0 – diesmal gibt das Team einen 3:0-Vorsprung nicht aus der Hand.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Oberligist SV Leonberg/Eltingen reist zum TV Weilstetten, wo das Team von Aushilfstrainer Rafet Oral gecoacht wird. Die Trainersuche war noch nicht erfolgreich.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Unter Druck: Der TSV Heimerdingen erwartet die Wundertüte der Liga

Fußball Landesliga Unter Druck: Der TSV Heimerdingen erwartet die Wundertüte der Liga

Der TSV Heimerdingen erwartet am Samstag in der Fußball-Landesliga die Spvgg Satteldorf – bei beiden Teams ist die Inkonstanz die einzige Konstante. Ein Sieg ist Pflicht.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen

Fußball Landesliga SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen

Die SKV Rutesheim erwartet in der Fußball-Landesliga das Kellerkind SV Kaisersbach – doch Trainer Christopher Baake kann im Sturm nicht aus dem Vollen schöpfen.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: Die Fußball-Gene verbinden: Sandro und Chris Seeber

Fußball Landesliga Die Fußball-Gene verbinden: Sandro und Chris Seeber

Sandro Seeber hat sich ins Team des Fußball-Landesligisten SV Leonberg/Eltingen gespielt – und schon als Bub viel von Vater Chris gelernt. Vieles verbindet sie, aber nicht alles.
Von Jürgen Kemmner
Basketball Landesliga: Der Trainer grollt: Beim SV Leonberg/Eltingen stottert der Motor

Basketball Landesliga Der Trainer grollt: Beim SV Leonberg/Eltingen stottert der Motor

Die Männer des SV Leonberg/Eltingen schweben mit zwei Siegen bei fünf Partien in der Landesliga zwischen Baum und Borke – damit kann sich Trainer Niko Tokas nicht anfreunden.
Von Flemming Nave
Leonbergerin beim Ironman Hawaii: Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe

Leonbergerin beim Ironman Hawaii Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe

Die dritte Teilnahme beim Ironman auf Hawaii ist für Melanie Altenbeck-Zorn die härteste – was sie nicht davon abgehalten hat, eine ganz spezielle Zugabe zu liefern.
Von Henning Maak
Fußball Kreisliga A2: Trotz 70 Minuten Unterzahl: SV Gebersheim holt drei Punkte

Fußball Kreisliga A2 Trotz 70 Minuten Unterzahl: SV Gebersheim holt drei Punkte

Durch einen Ausrutscher beim TSV Flacht bekommt die SpVgg Renningen mächtig Druck vom ärgsten Verfolger. Die TSF Ditzingen schießen den SV Leonberg/Eltingen II tiefer in die Krise.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Leonberg Oberliga Premiere Geburtstag Trainer
 