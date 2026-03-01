 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. SV Leonberg/Eltingen: Dritte Pleite in Folge für die Wildcats

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Dritte Pleite in Folge für die Wildcats

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Dritte Pleite in Folge für die Wildcats
1
War nach ihrer Verletzung von vor 14 Tagen wieder für die Wildcats im Einsatz: Spielmacherin Alina Ridder (Mi.). Foto: Andreas Gorr

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen machen zu viele Fehler und unterliegen beim SV Hohenacker-Neustadt mit 25:27 (12:16).

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kommen nicht aus ihrem Negativlauf: Die Wildcats unterlagen beim SV Hohenacker/Neustadt 25:27 und kassierten ihre dritte Niederlage in Folge. „Wir rufen nicht das ab, was uns in den Highlight-Spielen gegen Birkenau und Ottenheim gelungen ist“, bedauerte Trainer Frank Gehrmann, der dies im Zusammenhang mit den größer werdenden Personalnöten sieht. Im Spiel fehle die Qualität, weil auch im Training angesichts von derzeit sechs Verletzten die Qualität nicht mehr so hoch sei.

 

Die Wildcats kamen gut in die Begegnung und lagen nach einem Treffer der genesenen Spielmacherin Alina Ridder nach fünf Minuten mit 5:4 vorne. Doch in den folgenden zwölf Minuten gelangen den Gästen nur zwei Treffer, während der SV Hohenacker-Neustadt mit acht Toren zu einer 12:7-Führung kam. „In dieser Phase haben wir unglaublich viele freie Würfe liegen lassen – von außen, vom Kreis und auch aus dem Rückraum“, monierte Trainer Gehrmann.

Zahlreiche Mängel in der Abwehr

Gleichzeitig habe das Team in der Abwehr nicht immer Zugriff auf die Angreiferinnen gehabt. „Wir sind oft einen Schritt zu spät nach vorne getreten, haben viele 1:1-Duelle verloren oder die Absicherung hinter der Kreisläuferin vergessen“, nannte der Wildcats-Coach einige der Unzulänglichkeiten. Kämpferisch sei der Auftritt in Ordnung gewesen. Und auch der taktische Kniff, es dem Gegner mit seiner 3:2:1-Deckung schwer zu machen, sei durch vier Rückraumspielerinnen aufgegangen. „Sie haben ihre Abwehrvariante aufgelöst und dann im offensiven 6:0 agiert“, erklärte Gehrmann. Allerdings habe man die sich bietenden Wurfchancen nicht ausreichend genutzt.

Anspannung auf der Trainerbank: Coach Frank Gehrmann (li.) Foto: Andreas Gorr

Nach dem 12:16-Pausenrückstand kämpften sich die Wildcats zwar wieder heran. Lia Thines stellte mit ihrem dritten verwandelten Siebenmeter (54.) den Anschluss her. Simone Schmaderer mit ihrem achten Treffer und Julia Wolf verkürzten einen 26:23-Rückstand 90 Sekunden vor Schluss auf 25:26. Doch „ein zweifelhafter Siebenmeter“ (Gehrmann) von Denise Kindsvater zum 27:25 besiegelte die Niederlage.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball SV Leonberg/Eltingen: Schock für die Wildcats: Alina Ridder muss ins Krankenhaus

Handball SV Leonberg/Eltingen Schock für die Wildcats: Alina Ridder muss ins Krankenhaus

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen fängt sich beim 22:25 eine unnötige Niederlage gegen den SV Kornwestheim ein. Alina Ridder verletzt sich schwer am Kopf.

Jene Denise Kindsvater war Matchwinner für die Gastgeberinnen, sie erzielte auf Halblinks sieben Treffer und verwandelte fünf von sechs Strafwürfen. „Wir haben sie etwas offensiver gedeckt, dadurch aber Nina Bechtloff auf Linksaußen zu viel Platz gelassen“, stellte Gehrmann fest. Diese war mit sieben Treffern zweitbeste Torschützin beim SV Hohenacker-Neustadt. Es waren in Summe ein paar Fehler zu viel bei den Wildcats. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald; Schmaderer (8), Lia Thines (6/3), Wolf (5), Ridder (3), Bergthold (1), Lily-Rose Thines (1), Ulrich (1), Baric, Berkemer, Conzelmann, Karwounopoulos.

Weitere Themen

Bezirksliga Nachholspiel: TSV Heimsheim holt Punkt bei Spitzenreiter Germania Bietigheim

Bezirksliga Nachholspiel TSV Heimsheim holt Punkt bei Spitzenreiter Germania Bietigheim

Es geht leicht aufwärts beim TSV Heimsheim: Der Bezirksliga-Aufsteiger trotzt dem Spitzenreiter SV Germania Bietigheim auf dessen Platz nach 0:2-Rückstand ein 2:2 ab.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: Dem SV Leonberg/Eltingen rutscht der Sieg aus den Händen

Handball Oberliga Dem SV Leonberg/Eltingen rutscht der Sieg aus den Händen

Oberligist SV Leonberg/Eltingen muss kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen und trennt sich 32:32 vom TuS Schutterwald. Ärger über eine Zeitstrafe für die Gäste.
Von Jürgen Kemmner
Eskalation beim TSV Münchingen: Trainer Sahin muss gehen – die Mannschaft des Tabellenführers tritt zurück

Eskalation beim TSV Münchingen Trainer Sahin muss gehen – die Mannschaft des Tabellenführers tritt zurück

Im Zuge des Rauswurfs von Coach Sahin Üste durch die Fußball-Abteilungsleitung ist ein Großteil der Mannschaft zurückgetreten. Das Spiel am Sonntag soll aber stattfinden.
Von Flemming Nave
Zughunderennen in Renningen: Hohe Temperaturen sind beim Schwabentrail nicht willkommen

Zughunderennen in Renningen Hohe Temperaturen sind beim Schwabentrail nicht willkommen

Das Zughunde-Rennen Schwabentrail feiert am Wochenende seine zehnte Auflage – beim Jubiläum starten 223 Hunde und 183 Menschen. Das Wetter macht ein wenig Sorgen.
Von Jürgen Kemmner
Handball SV Leonberg/Eltingen: Dauerschmerz im Ellbogen: Maike Kilper hört auf

Handball SV Leonberg/Eltingen Dauerschmerz im Ellbogen: Maike Kilper hört auf

Die Torhüterin des Oberligisten SV Leonberg/Eltingen beendet ihre Karriere früher als geplant – doch für übertriebene Wehmut ist kein Platz bei der 31-Jährigen.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Bezirksliga: Trainer-Beben: Tabellenführer TSV Münchingen entlässt Sahin Üste

Fußball Bezirksliga Trainer-Beben: Tabellenführer TSV Münchingen entlässt Sahin Üste

Erfolg schützt nicht vor Entlassung: Obwohl der TSV Münchingen an der Tabellenspitze der Bezirksliga thront, muss Coach Sahin Üste gehen. Der Trainer des TSV II geht mit ihm.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: FC Gerlingen heizt den Abstiegskampf ein

Fußball Kreisliga A2 FC Gerlingen heizt den Abstiegskampf ein

Der FC Gerlingen geriet im Tabellenkeller mächtig unter Druck. Gegen Konkurrent SV Leonberg/Eltingen II holte die Mannschaft drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: Die Ligaspitze marschiert weiter

Fußball Kreisliga A2 Die Ligaspitze marschiert weiter

Drita Kosova Kornwestheim und die SpVgg Renningen distanzieren mit ihren beiden 4:0-Erfolgen die Konkurrenten. Die Spvgg Warmbronn will die Top Drei angreifen.
Von Flemming Nave
Basketball Regionalliga: TSV Malmsheim findet wieder in die Spur zurück

Basketball Regionalliga TSV Malmsheim findet wieder in die Spur zurück

Zuletzt verloren die Basketballerinnen zwei Spiele, jetzt gelang wieder ein Erfolg und nebenbei eine Saisonpremiere.
Von Flemming Nave
Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen schrammen knapp an einem Punkt vorbei

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen schrammen knapp an einem Punkt vorbei

In der Verbandsliga leistet das Team aus Ditzingen beim Tabellenzweiten TV Oeffingen lange erbitterte Gegenwehr und unterliegt erst in der Schlussphase mit 25:27.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Oberliga Frauen Trainer Verletzung Leonberg
 
 