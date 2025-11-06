Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner
Oberligist SV Leonberg/Eltingen reist zum TV Weilstetten, wo das Team von Aushilfstrainer Rafet Oral gecoacht wird. Die Trainersuche war noch nicht erfolgreich.
Die Trainersuche läuft beim SV Leonberg/Eltingen, aber der Handball-Oberligist hat vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (20 Uhr) beim TV Weilstetten noch keinen Vollzug gemeldet. Gespräche und Probetrainings mit mehreren Kandidaten liegen hinter dem Club, der die Frage aber baldmöglichst geklärt haben will.