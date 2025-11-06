Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Die Trainersuche läuft beim SV Leonberg/Eltingen, aber der Handball-Oberligist hat vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (20 Uhr) beim TV Weilstetten noch keinen Vollzug gemeldet. Gespräche und Probetrainings mit mehreren Kandidaten liegen hinter dem Club, der die Frage aber baldmöglichst geklärt haben will.

So wird die Partie beim Angstgegner – in jüngster Vergangenheit hat der SV noch nie in der Halle in Weilstetten gewonnen – das dritte Spiel ohne Chefcoach werden. So wird erneut Rafet Oral, Vater von Rückraumspieler Yannik Oral, das Team betreuen. Ob Co-Trainer und Kapitän Christoph Hönig auf der Alb dabeisein wird, ist noch unklar – ihn plagt ein Infekt.

Kapitän Christoph Hönig plagt ein Infekt – Einsatz gegen den TV Weilstetten fraglich. Foto: Andreas Gorr

Die Fahrt des SV Leonberg/Eltingen durch die Oberliga-Runde gleicht einer Berg-und-Talbahn. Dem Sieg beim damaligen Tabellenführer TSV Schmiden folgte vor Wochenfrist eine Niederlage gegen Kellerkind TuS Schutterwald, und Hönig bemerkt: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir müssen schauen, dass wir weiter Punkte sammeln.“ Immerhin: Beim Tabellenachten sind abgesehen von Hönig und Torhüter Max Schneider alle Mann fit.

Wildcats spielen bei HSG Walzbachtal

Die SV-Frauen marschieren nach dreiwöchiger Spielpause am Sonntag (18 Uhr) bei der HSG Walzbachtal endlich wieder aufs Parkett. Beim Tabellendritten dürften die Punkte für die Wildcats (Platz neun) allerdings recht hoch hängen – sie werden sich strecken müssen.