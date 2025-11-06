 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner
1
Ist aushilfsweise beim SV Leonberg/Eltingen als Coach eingesprungen: Rafet Oral (knieend/mit dem noch verletzten Torhüter Max Schneider). Foto: Andreas Gorr

Oberligist SV Leonberg/Eltingen reist zum TV Weilstetten, wo das Team von Aushilfstrainer Rafet Oral gecoacht wird. Die Trainersuche war noch nicht erfolgreich.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Die Trainersuche läuft beim SV Leonberg/Eltingen, aber der Handball-Oberligist hat vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (20 Uhr) beim TV Weilstetten noch keinen Vollzug gemeldet. Gespräche und Probetrainings mit mehreren Kandidaten liegen hinter dem Club, der die Frage aber baldmöglichst geklärt haben will.

 

So wird die Partie beim Angstgegner – in jüngster Vergangenheit hat der SV noch nie in der Halle in Weilstetten gewonnen – das dritte Spiel ohne Chefcoach werden. So wird erneut Rafet Oral, Vater von Rückraumspieler Yannik Oral, das Team betreuen. Ob Co-Trainer und Kapitän Christoph Hönig auf der Alb dabeisein wird, ist noch unklar – ihn plagt ein Infekt.

Kapitän Christoph Hönig plagt ein Infekt – Einsatz gegen den TV Weilstetten fraglich. Foto: Andreas Gorr

Die Fahrt des SV Leonberg/Eltingen durch die Oberliga-Runde gleicht einer Berg-und-Talbahn. Dem Sieg beim damaligen Tabellenführer TSV Schmiden folgte vor Wochenfrist eine Niederlage gegen Kellerkind TuS Schutterwald, und Hönig bemerkt: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Wir müssen schauen, dass wir weiter Punkte sammeln.“ Immerhin: Beim Tabellenachten sind abgesehen von Hönig und Torhüter Max Schneider alle Mann fit.

Wildcats spielen bei HSG Walzbachtal

Die SV-Frauen marschieren nach dreiwöchiger Spielpause am Sonntag (18 Uhr) bei der HSG Walzbachtal endlich wieder aufs Parkett. Beim Tabellendritten dürften die Punkte für die Wildcats (Platz neun) allerdings recht hoch hängen – sie werden sich strecken müssen.

Weitere Themen

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen fährt zum Auswärts-Angstgegner

Oberligist SV Leonberg/Eltingen reist zum TV Weilstetten, wo das Team von Aushilfstrainer Rafet Oral gecoacht wird. Die Trainersuche war noch nicht erfolgreich.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: Unter Druck: Der TSV Heimerdingen erwartet die Wundertüte der Liga

Fußball Landesliga Unter Druck: Der TSV Heimerdingen erwartet die Wundertüte der Liga

Der TSV Heimerdingen erwartet am Samstag in der Fußball-Landesliga die Spvgg Satteldorf – bei beiden Teams ist die Inkonstanz die einzige Konstante. Ein Sieg ist Pflicht.
Von Henning Maak
Fußball Landesliga: SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen

Fußball Landesliga SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen

Die SKV Rutesheim erwartet in der Fußball-Landesliga das Kellerkind SV Kaisersbach – doch Trainer Christopher Baake kann im Sturm nicht aus dem Vollen schöpfen.
Von Henning Maak
Basketball Landesliga: Der Trainer grollt: Beim SV Leonberg/Eltingen stottert der Motor

Basketball Landesliga Der Trainer grollt: Beim SV Leonberg/Eltingen stottert der Motor

Die Männer des SV Leonberg/Eltingen schweben mit zwei Siegen bei fünf Partien in der Landesliga zwischen Baum und Borke – damit kann sich Trainer Niko Tokas nicht anfreunden.
Von Flemming Nave
Leonbergerin beim Ironman Hawaii: Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe

Leonbergerin beim Ironman Hawaii Der Kampf gegen hohe Wellen und böse Krämpfe

Die dritte Teilnahme beim Ironman auf Hawaii ist für Melanie Altenbeck-Zorn die härteste – was sie nicht davon abgehalten hat, eine ganz spezielle Zugabe zu liefern.
Von Henning Maak
Fußball Kreisliga A2: Trotz 70 Minuten Unterzahl: SV Gebersheim holt drei Punkte

Fußball Kreisliga A2 Trotz 70 Minuten Unterzahl: SV Gebersheim holt drei Punkte

Durch einen Ausrutscher beim TSV Flacht bekommt die SpVgg Renningen mächtig Druck vom ärgsten Verfolger. Die TSF Ditzingen schießen den SV Leonberg/Eltingen II tiefer in die Krise.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: Spvgg Weil der Stadt feiert Kantersieg mit kuriosem Spielverlauf

Fußball Kreisliga A2 Spvgg Weil der Stadt feiert Kantersieg mit kuriosem Spielverlauf

Die Spvgg Weil der Stadt untermauert ihren Anspruch, in der Kreisliga A2 oben mitzumischen. Beim FC Gerlingen siegt das Team unter besonderen Umständen mit 6:1.
Von Flemming Nave
Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen schlittern in eine Mini-Krise

Volleyball Regionalliga TSF Ditzingen schlittern in eine Mini-Krise

Der Regionalligist kassiert beim 1:3 gegen den SV Fellbach die dritte Niederlage in Folge – und steht nur noch einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Es nahen die Wochen der Wahrheit.
Von Jürgen Kemmner
Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen zeigen zu viel Respekt – und gehen unter

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen zeigen zu viel Respekt – und gehen unter

Die TSF-Handballer unterliegen beim TSV Allowa mit 29:38. Trainer Dennis Zwicker hakt Niederlage gegen den Aufstiegsanwärter ab, der sich Ex-Profi Primoz Prost im Tor leisten kann.
Von Henning Maak
Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen: Vier Tore und zwei Platzverweise

Fußball Bezirksliga TSV Münchingen: Vier Tore und zwei Platzverweise

Der TSV Merklingen bezwingt den SV Kornwestheim mit 3:1, der TSV Münchingen siegt gegen den TV Aldingen mit 4:2 – und beendet die Partie nur mit neun Mann.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Oberliga TV Weilstetten Trainersuche Frauen Leonberg
 