Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen feiert nach 133 Tagen wieder einen Heimsieg
Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben mit einem dramatischen 35:33 (15:18) über die HSG Konstanz 2 den ersten Heimsieg seit dem 20. September gefeiert.
Roman Salathe machte mit dem 35:33 neun Sekunden vor Schluss den Deckel drauf. Geht doch! Freude und Erleichterung mischten sich am Samstag im Leonberger Sportzentrum bei den Handballern des SV Leonberg/Eltingen und deren Anhang. Der Oberligist beendete eine Durststrecke – der hart erkämpfte Erfolg über die HSG Konstanz 2 war der erst zweite Heimsieg der Spielzeit nach dem 33:28 über die HSG Ettlingen am ersten Spieltag am 20. September.