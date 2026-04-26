Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen rettet den knappen Vorsprung ins Ziel
In der Oberliga gewinnt das Team des SV Leonberg/Eltingen beim Tabellennachbarn HSG Ettlingen mit 35:34. Trainer Markus Stotz wechselt zum Verbandsligisten TSV Deizisau.
In der Oberliga gewinnt das Team des SV Leonberg/Eltingen beim Tabellennachbarn HSG Ettlingen mit 35:34. Trainer Markus Stotz wechselt zum Verbandsligisten TSV Deizisau.
Mit einer überzeugenden Leistung haben die Handballer des SV Leonberg/Eltingen das vorletzte Saisonspiel bei der HSG Ettlingen mit 35:34 (18:13) für sich entschieden und den achten Tabellenplatz in der Oberliga untermauert. „Das Team hat sich exakt an die taktischen Vorgaben gehalten und sogar meine Halbzeitansage, dass wir trotz einer Fünf-Tore-Führung so tun, als stünde es 0:0 und am Ende gewinnen wir mit einem Tor Vorsprung, wortwörtlich eingehalten“, erklärte Trainer Markus Stotz schmunzelnd, der in der kommenden Saison den TSV Deizisau übernehmen wird.