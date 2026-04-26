Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen rettet den knappen Vorsprung ins Ziel

Mit einer überzeugenden Leistung haben die Handballer des SV Leonberg/Eltingen das vorletzte Saisonspiel bei der HSG Ettlingen mit 35:34 (18:13) für sich entschieden und den achten Tabellenplatz in der Oberliga untermauert. „Das Team hat sich exakt an die taktischen Vorgaben gehalten und sogar meine Halbzeitansage, dass wir trotz einer Fünf-Tore-Führung so tun, als stünde es 0:0 und am Ende gewinnen wir mit einem Tor Vorsprung, wortwörtlich eingehalten“, erklärte Trainer Markus Stotz schmunzelnd, der in der kommenden Saison den TSV Deizisau übernehmen wird.

Die Gäste lagen in der Ettlinger Halle schnell mit 2:0 (2.) und 4:2 (5.) vorne und hätten die Führung ausbauen können. Doch einige unnötige Fehler im Angriff führten dazu, dass Ettlingen in der Folge dreimal mit einem Treffer in Führung gehen konnte. Nach einem 9:8-Zwischenstand (12.) zog der SV Leonberg/Eltingen jedoch mit drei Toren nacheinander auf 11:9 (15.) davon und baute die Führung bis zur Pause auf 18:13 aus.

SV setzt die Trainervorgaben optimal um

Den Gastgebern, die sich in ihrem letzten Heimspiel anständig von ihrem Publikum verabschieden wollten, gelang es zwar, den Rückstand nach 43 Minuten zu egalisieren (23:23), doch eine Führung schafften die Ettlinger nicht mehr. „Meine Mannschaft war auch unter Druck stets in der Lage, die Schlagzahl zu erhöhen, wenn es darauf ankam“, zeigte sich SV-Coach Stotz zufrieden.

Markus Stotz sitzt noch für ein Spiel auf der Bank des SV – kommende Saison steht er beim Verbandsligisten TSV Deizisau an der Seitenlinie. Foto: Andreas Gorr

Lediglich Ettlingens Rechtsaußen Tim Kusch bekam die SV-Abwehr nicht in den Griff, er erzielte elf Tore aus dem Feld und insgesamt 13 Treffer. „Er hat wahrscheinlich das Spiel seines Lebens gemacht“, meinte Stotz. Doch dank eines starken Max Schneider zwischen den Pfosten und einer umsichtigen Spielführung durch Christoph Hönig brachte Leonberg/Eltingen die Führung über die Zeit und feierte den elften Saisonsieg. SV Leonberg/Eltingen: Schneider, Denk – Bolkart (6), Oral (6), Wiederhöft (4/1), Salathe (4), Hönig (4), Klatte (3), Schreiner (3), Kutzner (2), Wanner (2), Laib (1), Hönninger, Rentschler, Kost, Fatnassi.