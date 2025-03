Zu viele Fehlwürfe kosten Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen bei der 27:34-Niederlage beim TV Flein einen durchaus möglichen Erfolg. Noch ist der Klassenerhalt nicht in trockenen Tüchern.

Jürgen Kemmner 31.03.2025 - 11:21 Uhr

Christian Auer war ernüchtert und enttäuscht. „Mit einem richtig guten Tag holen wir hier zwei Punkte“, sagte der Trainer des SV Leonberg/Eltingen nach der am Ende doch deutlichen 27:34(14:14)-Niederlage beim TV Flein vor 250 Zuschauern am Sonntagabend. „Aber wenn man in dieser Liga nicht 100 Prozent bringt, kannst du kein Spiel gewinnen“, bemerkte der SV-Coach.