Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen schlägt in der Crunch-Time zu
Der SV Leonberg/Eltingen gewinnt seine Premiere in der neuen Handball-Oberliga gegen die HSG Ettlingen mit 33:28 – und der neue Trainer Zoran Stavreski atmet durch.
Im Spielerkreis hüpfte Zoran Stavreski dann doch nicht mit, die Leonberger Handballer feierten ihren schwer erkämpften, aber verdienten und überzeugenden ersten Sieg in der neuen Oberliga Baden-Württemberg über die HSG Ettlingen ohne ihren neuen Cheftrainer im Sportzentrum.