Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen trennt sich von Co-Trainer
Oberligist SV Leonberg/Eltingen und Markus Rentschler gehen getrennte Wege – die Chemie mit dem Team stimmte nicht. Christoph Hönig leitet künftig das Montags-Training.
Die Saison der Handball-Oberliga Baden-Württemberg hat noch nicht begonnen, da vermeldet der SV Leonberg/Eltingen bereits den ersten Abgang: Markus Rentschler hat sein Amt als Co-Trainer der Herren niedergelegt.