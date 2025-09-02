 
  Sport
  Lokalsport Region Leonberg

  SV Leonberg/Eltingen trennt sich von Co-Trainer

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen trennt sich von Co-Trainer

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen trennt sich von Co-Trainer
1
Routinier Christoph Hönig übernimmt die Leitung des Montags-Trainings nach den Plänen von Chefcoach Zoran Stavreski. Foto: Pressefoto Baumann

Oberligist SV Leonberg/Eltingen und Markus Rentschler gehen getrennte Wege – die Chemie mit dem Team stimmte nicht. Christoph Hönig leitet künftig das Montags-Training.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Die Saison der Handball-Oberliga Baden-Württemberg hat noch nicht begonnen, da vermeldet der SV Leonberg/Eltingen bereits den ersten Abgang: Markus Rentschler hat sein Amt als Co-Trainer der Herren niedergelegt.

 

Es sei eine Trennung im Guten gewesen, wie Matthias Groß betont – aber sie sei nicht zu verhindern gewesen. „Zwischen Mannschaft und Co-Trainer ist in den vergangenen Wochen nicht die nötige Verbindung entstanden“, erläutert der Leonberger Handball-Chef, „daher haben wir uns von Markus Rentschler einvernehmlich getrennt.“ Chefcoach Zoran Stravreski trägt diese Entscheidung in vollem Umfang mit.

Chefcoach Zoran Stavreski (Mi./mit Matthias Groß (li.) und Werner Neuffer) ist montags beruflich in Frankfurt – bisher leitete sein Co-Trainer diese Trainingseinheiten. Foto: privat

Rentschler war vor der Saison zum SV gestoßen und der Plan sah vor, dass er regelmäßig das Training am Montag leiten sollte, da Stavreski an diesem Tag beruflich in Frankfurt gebunden ist. Doch offenbar stimmte die Chemie zwischen Rentschler und den Handballern nicht, sodass der Mannschaftsrat nach einer internen Beratung auf den Sportlichen Leiter Werner Neuffer zuging. Nach weiteren Gesprächen mit Chefcoach Stavreski zog der SV Leonberg/Eltingen die Reißleine und entband Rentschler in der vergangenen Woche von seinen Aufgaben.

Die Trennung erfolgt im Einvernehmen

„Wir gehen im Guten auseinander“, sagt Matthias Groß, „aber es hat keinen Wert, an einem Co-Trainer festzuhalten, wenn schon vor dem Saisonstart Dissonanzen aufkommen. Besser jetzt als wenn die Situation eskaliert wäre.“ Der Club wird die vakante Position nicht besetzen, das Montags-Training wird künftig vom erfahrenen Spieler Chris Hönig geleitet, der die Übungspläne für die Einheiten von Zoran Stavreski erhält. „Chris ist ja ohnehin im Training“, sagt Matthias Groß, „also ist das zusätzliche Engagement für ihn kein zeitliches Problem.“

Dorian Rentschler, der Sohn des bisherigen Co-Trainers, zählt nach wie vor zur Mannschaft. Foto: Andreas Gorr

Womöglich wird Markus Rentschler irgendwann in einer neuen Position im Verein wieder auftauchen – zunächst will der SV aber einmal Gras über die überraschende Trennung wachsen lassen. Ein Engagement im Jugendbereich schließt Groß jedenfalls nicht kategorisch aus. Die Zukunft von Dorian Rentschler, dem Sohn des ehemaligen Co-Trainers, in der Mannschaft des Oberligisten ist von der Entscheidung völlig unberührt. Die Vorbereitung auf den Saisonstart am 20. September gegen die HSG Ettlingen läuft wie geplant weiter – an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) findet das nächste Testspiel im Leonberger Sportzentrum statt. Gegner ist das Team Esslingen.

