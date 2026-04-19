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  6. SV Leonberg/Eltingen: Wildcats gehen beim SV Kornwestheim unter

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Wildcats gehen beim SV Kornwestheim unter

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Wildcats gehen beim SV Kornwestheim unter
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Nichts zu holen für die Wildcats: Alina Ridder (re.) kann die fünfmalige Kornwestheimer Torschützin Nina Rück nicht stoppen. Foto: Peter Mann/PM Pressefoto

Der Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen unterliegt gegen die klar besseren Gastgeber in Kornwestheim 30:38 (13:20). Vorletztes Spiel für Nina Conzelmann.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Manchmal müssen Trainer nicht in eine tiefe Analyse einsteigen, um die Leistung der eigenen Mannschaft einzuordnen und ein Ergebnis zu erklären. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, sagte Trainer Frank Gehrmann zur 30:38-Niederlage der Wildcats beim SV Salamander Kornwestheim am Samstag.

 

Zwar sind Niederlagen im Sport nie angenehm zu ertragen, doch diese tat den Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen nicht übermäßig weh. Die Wildcats liegen in der Oberliga-Tabelle auf einem sanften Kissen auf Rang fünf – das letzte Saisonspiel findet am 2. Mai im Leonberger Sportzentrum gegen die abstiegsgefährdete SG Heddesheim statt.

Zweite Hälfte steigern sich die Wildcats etwas

In Kornwestheim war vor 100 Zuschauern nichts zu holen für die Leonbergerinnen, der Tabellendritte war in allen Belangen überlegen und Gehrmann räumte zudem ein, dass „wir auch nicht unseren besten Tag erwischt hatten“. Die Gastgeberinnen zogen schon in Hälfte eins auf und davon, sie lagen zur Pause sieben Treffer bereits vorn. „In der zweiten Hälfte wollten wir etwas mehr gegenhalten“, sagte Coach Gehrmann, „das ist uns ganz gut gelungen.“ An der deutlichen Niederlage änderte diese verstärkte Gegenwehr freilich nichts.

Handball ade: Nach fünf Jahren im Leonberger Trikot konzentriert sich Nina Conzelmann künftig mehr auf ihren Beruf. Foto: Andreas Gorr

Für Nina Conzelmann und Torhüterin Lani Gronwald war es die vorletzte Partie im Trikot der Wildcats – die Rückraumspielerin hat ihre Doktorarbeit erfolgreich beendet und legt die Priorität nun auf ihren Beruf, Lani Gronwald, die auch im US-Nationalteam steht, zieht nach Nordrhein-Westfalen und spielt künftig in einer niederländischen Liga. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald; Wolf (11/3), Schmaderer (8), Lia Thines (4), Conzelmann (2), Karwounopoulos (2), Bergthold (1), Ridder (1), Lily Thines (1), Baric, Berkemer, Ohlau, Ulrich

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