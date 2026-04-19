Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Wildcats gehen beim SV Kornwestheim unter
Der Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen unterliegt gegen die klar besseren Gastgeber in Kornwestheim 30:38 (13:20). Vorletztes Spiel für Nina Conzelmann.
Der Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen unterliegt gegen die klar besseren Gastgeber in Kornwestheim 30:38 (13:20). Vorletztes Spiel für Nina Conzelmann.
Manchmal müssen Trainer nicht in eine tiefe Analyse einsteigen, um die Leistung der eigenen Mannschaft einzuordnen und ein Ergebnis zu erklären. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, sagte Trainer Frank Gehrmann zur 30:38-Niederlage der Wildcats beim SV Salamander Kornwestheim am Samstag.