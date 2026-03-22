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  6. SV Leonberg/Eltingen: Wildcats geht am Ende Kraft aus

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Wildcats geht am Ende Kraft aus

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Wildcats geht am Ende Kraft aus
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Teamgeist gibt Kraft, doch am Ende fehlte genau diese. Foto: Andreas Gorr

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen unterliegen dem TV Flein knapp mit 25:26. In der Schlussphase fehlt die Kraft.

Am Ende konnten die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen nicht kaschieren, dass sieben etatmäßige Spielerinnen fehlten. Bis 7:30 Minuten vor Schluss hielten die Wildcats die Partie gegen den TV Flein beim 23:23 offen. Dann jedoch gelang sechs Minuten lang kein Tor, die Gäste zogen mit drei Treffern vorentscheidend auf 26:23 davon, die letzten beiden SV-Tore kamen zu spät, um dem Spiel eine Wende zu geben.

 

„Am Ende hat die Kraft gefehlt, manches 1:1-Duell im Angriff ging verloren, der eine oder andere Fehler ist zu viel passiert“, lautete die Analyse von Wildcats-Coach Frank Gehrmann. Auch wenn eine Niederlage mit einem Tor Differenz immer unglücklich sei, habe es andere Spiele gegeben, nach denen die Enttäuschung größer gewesen sei. „Flein hat unsere Schwächephase einfach gut ausgenutzt, sie hatten sehr viel Wucht in der zweiten Welle“, erkannte Gehrmann an.

Trainer Frank Gehrmann (li.) analysierte die Niederlage. Foto: Andreas Gorr

Die Wildcats waren gut gestartet, aus einer starken Abwehr gelangen einige Gegenstöße, der in eine 7:4 (9.) mündete. Aus dem 16:13 zur Pause machten Anja Ohlau und Torjägerin Simona Schmaderer ein 18:13 (33.). Erst in der 38. Minute erzielten die Gäste ihren ersten Treffer in Hälfte zwei. Das Problem: Auch die Wildcats hatten bis dahin nicht getroffen, es war das 18:14. „Da haben wir vorne den Zug verloren“, bedauerte Gehrmann. Flein kämpfte sich heran, ging beim 21:22 (49.) erstmals in Führung und hatte am Ende mehr Energie im Tank. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald – Schmaderer (8), Lia Thines (5), Ohlau (4), Bergthold (3), Wolf (2), Ridder (1), Lily Thines (1), Ulrich (1), Steigleder, Conzelmann, Stimmler, Berkemer.

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