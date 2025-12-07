 
  SVK-Frauen fehlt gegen Ottenheim das Tempo

Handball-Oberliga SVK-Frauen fehlt gegen Ottenheim das Tempo

Handball-Oberliga: SVK-Frauen fehlt gegen Ottenheim das Tempo
1
Tanja Bahmann war mit acht Treffern beste Kornwestheimer Schützin. Foto: Mann/Archiv

Die Handballerinnen des SV Kornwestheim verlieren den Kampf im Spitzenspiel beim TuS Ottenheim und unterliegen mit 35:38 (17:19).

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben ihr Auswärtsspiel beim TuS Ottenheim mit 35:38 (17:19) verloren. Über die gesamte Spielzeit hinweg gelang es der Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth nicht, die nötige defensive Stabilität zu finden und in entscheidenden Momenten konsequent zu vollenden.

 

In der ersten Viertelstunde entwickelte sich zwischen dem Tabellenzweiten und den Kornwestheimerinnen zunächst ein ausgeglichenes Duell. Doch bereits früh zeigte sich, dass die Blauen keinen verlässlichen Zugriff in der Abwehr fanden. Immer wieder setzte sich Alica Burgert auf der halblinken Position durch. Auch die Makelko-Zwillinge, Nadine und Angelika, bereiteten der SVK-Defensive zunehmend Probleme.

Besonders Nadine Makelko war kaum zu stoppen und führte Ottenheim, unterstützt von ihrer Schwester, zu einer 19:17-Halbzeitführung. „Allein diese Achse über die Makelkos hat uns am Ende 15 Tore eingeschenkt“, erklärte SVK-Trainer Jungwirth. Burgert trug zudem elf Treffer zum Ottenheimer Angriffsdruck bei.

Nach dem Seitenwechsel machte sich zunehmend der dünn besetzte Kader der Kornwestheimerinnen – lediglich drei Rückraumakteurinnen standen zur Verfügung – bemerkbar. Die Kräfte schwanden, während Ottenheim unvermindert Druck machte. Der SVK fand weder defensiv Zugriff noch gelang es, die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Immer wieder kämpfte sich das Team heran, verpasste jedoch mehrfach den möglichen Ausgleich. „Die Wurfauswahl war nicht immer prickelnd“, resümierte Jungwirth.

Auch die Torhüterinnen schwächeln

Auch die Torhüterinnen erwischten keinen optimalen Tag, was es der Abwehr zusätzlich erschwerte, Stabilität zu gewinnen. In der Folge kamen die Kornwestheimerinnen kaum ins Tempospiel.

Trotz aller Schwierigkeiten gab die Mannschaft nicht auf und blieb bis in die Schlussphase hinein dran. Über ein 25:27 in der 45. Minute blieb das Spiel offen, doch Ottenheim verteidigte seinen Vorsprung routiniert und sicherte sich letztlich den 38:35-Heimerfolg. „Wir haben nicht an unserer Leistungsgrenze gespielt, was das Tempo angeht“, sagte Jungwirth enttäuscht und befand: „Sehr schade – mit einem Sieg hätten wir ein Zeichen setzen können, dass wir ganz oben mitspielen.“

SV Kornwestheim rutscht auf Platz vier ab

Mit der Niederlage rutscht der SV Kornwestheim auf den vierten Tabellenplatz ab. Am kommenden Spieltag (20. Dezember) bietet sich dann die Chance auf Wiedergutmachung: Mit einem Heimsieg gegen den Tabellendritten TSV Birkenau könnte der SVK wieder auf das Podest springen.

SV Kornwestheim: Seiler, Bredow – Bahmann (8), Heibel (2), Müller, Rück (5), Klisch, Abdij, Wittauer (5), Stortz (3), N. Haug (5), Braun (7).

