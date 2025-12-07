Handball-Oberliga SVK-Frauen fehlt gegen Ottenheim das Tempo
Die Handballerinnen des SV Kornwestheim verlieren den Kampf im Spitzenspiel beim TuS Ottenheim und unterliegen mit 35:38 (17:19).
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben ihr Auswärtsspiel beim TuS Ottenheim mit 35:38 (17:19) verloren. Über die gesamte Spielzeit hinweg gelang es der Mannschaft von Trainer Hans Jungwirth nicht, die nötige defensive Stabilität zu finden und in entscheidenden Momenten konsequent zu vollenden.