Handball-Oberliga: SVK-Frauen setzen auch in der neuen Saison auf ihre Heimstärke
Leicht wird es für die SVK-Frauen auch in der neuen Saison nicht. Foto: Peter Mann/Archiv

Die Oberliga-Handballerinen des SV Kornwestheim vertrauen auf ihre bisherige Stärke. Passenderweise steigt das erste Spiel gegen SG Heddesheim in der Sporthalle Ost.

Am Sonntagabend um 18 Uhr bestreiten die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim in der Sporthalle Ost ihr erstes Saisonspiel. Gegner ist ein bisher weitgehend unbekannter Kontrahent aus Baden: die SG Heddesheim. „Mal kucken, was rauskommt“, sagt Neu-Trainer Hans Jungwirth deshalb vorsichtig zum Auftakt. Denn wirklich einschätzen kann er die Gegner noch nicht.

 

Grundsätzlich starten die Kornwestheimerinnen aber mit guten Voraussetzungen in die neue Runde. Schon die vergangene Saison hat gezeigt, was möglich ist, wenn das Team optimal eingestellt und in guten Händen ist. Die aktuelle Situation ist allerdings etwas anders: Einige Spielerinnen haben sich zuletzt verletzt oder sind erkrankt. Zuletzt standen Jungwirth im Training nur acht Akteurinnen zur Verfügung. „Das war nicht so super“, gesteht der Coach und sagt: „Es sieht aktuell alles noch nicht so optimal aus und geht etwas holprig los.“

Eine Ausrede soll das aber keineswegs sein. Jungwirth macht klar: „Wir wollen uns auch in dieser Saison wieder heimstark zeigen.“ Aus diesem Grund sollen auch die Heddesheimerinnen am Sonntagabend natürlich direkt in ihre Schranken gewiesen werden. Das Ziel ist eindeutig: zwei Punkte zum Saison- und Heimauftakt. „Mit nichts anderem sind wir zufrieden“, sagt Hans Jungwirth deutlich.

Dafür setzen und hoffen die SVK-Frauen auch auf Unterstützung vom heimischen Publikum. „Wir würden uns sehr wünschen, dass in dieser Runde ein paar mehr Zuschauer den Weg in die Halle finden“, so der Trainer und stellvertretende Abteilungsleiter Hans Jungwirth.

