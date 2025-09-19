Handball-Oberliga SVK-Frauen setzen auch in der neuen Saison auf ihre Heimstärke
Die Oberliga-Handballerinen des SV Kornwestheim vertrauen auf ihre bisherige Stärke. Passenderweise steigt das erste Spiel gegen SG Heddesheim in der Sporthalle Ost.
Die Oberliga-Handballerinen des SV Kornwestheim vertrauen auf ihre bisherige Stärke. Passenderweise steigt das erste Spiel gegen SG Heddesheim in der Sporthalle Ost.
Am Sonntagabend um 18 Uhr bestreiten die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim in der Sporthalle Ost ihr erstes Saisonspiel. Gegner ist ein bisher weitgehend unbekannter Kontrahent aus Baden: die SG Heddesheim. „Mal kucken, was rauskommt“, sagt Neu-Trainer Hans Jungwirth deshalb vorsichtig zum Auftakt. Denn wirklich einschätzen kann er die Gegner noch nicht.