Handball Oberliga TSV Denkendorf holt A-Jugendspielerin vom TSV Köngen
Der Frauen-Oberligist TSV Denkendorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Handball-Saison voran. Beim TSV Köngen ist nach dem Abstieg der Umbruch im Gange.
Der Frauen-Oberligist TSV Denkendorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Handball-Saison voran. Beim TSV Köngen ist nach dem Abstieg der Umbruch im Gange.
Die Handballerinnen befinden sich nach dem Saisonende zwar in der verdienten Pause, hinter den Kulissen wird aber längst an den Kadern für die neue Saison gearbeitet.