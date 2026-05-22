Handball Oberliga: TSV Denkendorf holt A-Jugendspielerin vom TSV Köngen

Die Handballerinnen befinden sich nach dem Saisonende zwar in der verdienten Pause, hinter den Kulissen wird aber längst an den Kadern für die neue Saison gearbeitet.

Laura Dobler zieht es zum Regionalligisten HSG Leinfelden-Echterdingen Beim TSV Köngen steht nach dem Abstieg in die Verbandsliga und einem personellen Aderlass – sieben Spielerinnen stehen in der kommenden Runde nicht mehr zur Verfügung – ein größerer Umbruch bevor. Angeführt wird der Neustart von Lucas Novak, der den Trainerposten übernimmt. Unter anderem zieht es Linkshänderin und Rechtsaußenspielerin Laura Dobler von Köngen zum Regionalligisten HSG Leinfelden-Echterdingen.

Denkendorfs Coach Christoph Hönig. Foto: Michael Treutner

Christoph Hönig sieht Denkendorfer Kader fast komplett

Während die Köngenerinnen also vor einem Neustart stehen, richtet der Oberligist TSV Denkendorf den Blick ebenfalls auf die kommende Saison – und wurde dabei in Köngen fündig. In Leni Spieth verpflichten die Denkendorferinnen eine Spielerin aus dem Köngener A-Jugend-Regionalligateam, die auch schon in der Oberliga zum Einsatz kam. „Sie wird uns direkt verstärken“, sagt Denkendorfs Coach Christoph Hönig, der die Kaderplanungen für die kommende Saison so gut wie abgeschlossen sieht: „Derya Baskaya wird berufsbedingt kürzertreten und im zweiten Team spielen, diese Baustelle ist daher noch offen.“