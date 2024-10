Die Handballer des TV Oeffingen gastieren bei der SG Lauterstein und möchten das Tabellenende in der Oberliga Württemberg verlassen. Der TSV Schmiden empfängt am Samstag die SG Schozach-Bottwartal.

Maximilian Hamm 17.10.2024 - 17:00 Uhr

Wenn die Handballer des TSV Schmiden und der SG Schozach-Bottwartal aufeinandertreffen, gibt es keine Geheimnisse. Die Mannschaften kennen sich bis aufs kleinste Detail. Das liegt zum einen daran, dass der Verbund aus Beilstein in Henning Fröschle einen ehemaligen TSV-Trainer (Saison 2017/2018 und 2018/2019) in seinen Reihen hat; zum anderen wohnt Benjamin Koch, der das Schmidener Team seit der vergangenen Spielzeit anleitet, nur einige hundert Meter von der Heimstätte der SG Schozach-Bottwartal entfernt und schaut dort ab und zu vorbei. Für ihn ist es ein „persönliches Derby“, wie er selbst sagt. Am Samstag, 20 Uhr, empfängt die Mannschaft um Benjamin Koch die Gäste um Henning Fröschle, die ebenfalls mit vier Punkten aus vier Spielen in diese Runde der Oberliga Württemberg gestartet sind. „Ich gehe von einem engen Spiel aus. Wer etwas cleverer agiert und die besseren Tormänner hat, holt sich den Sieg“, sagt Benjamin Koch.