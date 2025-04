Matthias Fischer bestreitet am Samstag, 20 Uhr, sein letztes Heimspiel im Trikot der Oberliga-Handballer des TSV Schmiden. Am Ende der Saison ist Schluss für den 30-Jährigen – nach zehn Jahren.

Susanne Degel 23.04.2025 - 10:00 Uhr

Leicht fällt ihm der Abschied nicht. Seit der Saison 2015/2016 streift sich Matthias Fischer nun schon das Trikot der Handballer des TSV Schmiden über. Seinerzeit war er vom A-Kreisligisten TV Möglingen als Liga-Torschützenkönig in seiner ersten Männer-Saison zu dem Verein gewechselt, bei dem schon seine Mutter Annette in den 1990er Jahren in der Regionalliga erfolgreich gespielt hatte. Nach dieser Spielzeit, seiner zehnten, ist nun Schluss. Am kommenden Samstag, 20 Uhr, bestreitet der inzwischen 30-Jährige im Spitzenspiel gegen die zweitplatzierte SG Weinstadt sein letztes Heimspiel für den Oberligisten. „Ich möchte noch einmal zeigen, was ich drauf habe“, sagt der 1,87 Meter große Rückraumwerfer mit dem Hang zum Perfektionismus.