Die Schmidener Oberliga-Handballer gewinnen in Herrenberg mit 30:26 und danken auch dem Nachbarn TVOe.

Harald Landwehr 09.03.2025 - 16:12 Uhr

Im Sport gibt es diese ganz besonderen Tage, an denen so ziemlich alles perfekt läuft. Einen solchen Tag hat Richard Babjak am Samstag erlebt, als er innerhalb von nur neun Stunden gleich über drei Handball-Ergebnisse jubeln durfte: Erst gelang den von ihm trainierten A-Junioren des HSC Schmiden/Oeffingen in der Regionalliga ein unerwarteter 46:39-Auswärtserfolg in Kehl am Rhein beim Tabellenzweiten HSG Hanauerland. Am Abend freute sich der Slowene dann über den 30:26-Sieg (15:12) der Oberliga-Handballer des TSV Schmiden im Auswärtsspiel bei der SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen. Und schließlich schneite auch noch die Nachricht vom 29:28-Erfolg des Nachbarn TV Oeffingen herein, der den Oberliga-Spitzenreiter TV Neuhausen/Erms fast schon sensationell bezwungen hatte. Damit beträgt der Rückstand der Schmidener auf den Spitzenreiter nur noch zwei Zähler. „Das war ein perfekter Handballtag. Das Dankeschön an unsere Oeffinger Freunde ist natürlich schon rausgegangen“, sagte Babjak, dessen Team nun wieder voll im Titel- und Aufstiegsrennen zurück ist.