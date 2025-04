Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen Calcio suspendiert Spieler – und drückt die bittere Wiederholungstaste

Erneut gut mitgehalten, erneut die Chancen für mehr, erneut null Punkte – für den Aufsteiger läuft es beim 0:2 in Essingen wie so oft in dieser Saison. Ein Spieler fliegt schon zuvor aus dem Aufgebot und soll den Verein nun verlassen.