Ein paar Prozente fehlen am Ende

Die Handballer des TSV Schmiden verlieren das Spiel in der Oberliga am Sonntagabend beim TV Neuhausen/Erms trotz starker Leistung mit 26:29.

Susanne Degel 26.01.2025 - 23:00 Uhr

Die Handballer des TSV Schmiden haben das Spitzenspiel in der Oberliga Württemberg beim Tabellenführer TV Neuhausen/Erms am Sonntagabend mit 26:29 verloren. Zur Pause war das Team um den neuen Cheftrainer Richard Babjak noch mit 14:13 in Führung gelegen. Im Klassement sind die Schmidener wegen der nun sechsten Niederlage im 15. Spiel zwar auf den fünften Platz zurückgefallen, sie sind aber punktgleich mit der HSG Langenau/Elchingen, der SG Weinstadt und dem TSV Wolfschlugen auf den Rängen zwei bis vier – und damit weiterhin auf Tuchfühlung mit dem Ligaprimus, der drei Minuspunkte weniger aufzuweisen hat.