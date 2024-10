Die Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König und den Kreisläufer Tobias Pichler liegen am Samstag rund 20 Minuten vor Schluss gegen die Gäste der SG Schozach-Bottwartal mit acht Toren zurück, gewinnen in den allerletzten Sekunden aber noch mit 34:33 (12:16).

Maximilian Hamm 20.10.2024 - 10:50 Uhr

Der Pass des Tormanns Joshua Scheiner auf den flinken Außenläufer Lino Klein zählte am Samstagabend vor den rund 200 Zuschauern in der Schmidener Sporthalle sicherlich zu den Höhepunkten. Und auch der anschließende Treffer von Lino Klein war sehenswert. Er war aber vor allem spielentscheidend. Denn das war wenige Sekunden vor Schluss der Treffer zum 34:33-Heimsieg für die Handballer des TSV Schmiden gegen die Gäste der SG Schozach-Bottwartal. Die Gastgeber tanzten und jubelten in der Folge ausgiebig. Die Freude bei der Mannschaft um den Trainer Benjamin Koch war auch deshalb so groß, weil noch rund 20 Minuten zuvor fast niemand mehr mit diesem Sieg in der Oberliga Württemberg gerechnet hatte. Da waren Lino Klein und seine Mitspieler noch mit acht Treffern zurückgelegen, bevor Benjamin Koch beim Stand von 15:23 eine Auszeit nahm. Es gibt in diesem Fall also ein Spiel vor und nach dieser Auszeit.