Die Handballer des TSV Schmiden verlieren die Heimpartie in der Oberliga gegen die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen am Samstagabend mit 28:32 (13:16). Und der Trainer Benjamin Koch fragt sich einmal mehr, warum sein Team das eigene Leistungsvermögen nicht abrufen kann.

Susanne Degel 03.11.2024 - 17:13 Uhr

Benjamin Koch war nach der Schlusssirene einmal mehr ratlos – und enttäuscht. Soeben haben die Handballer des TSV Schmiden die Heimpartie in der Oberliga gegen die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen mit 28:32 (13:16) verloren. Und der TSV-Coach wusste nicht so wirklich, warum die Seinen einmal mehr ihr Leistungsvermögen nicht konstant abrufen konnten. „Wir spielen phasenweise gut und dann lassen wir uns in der Abwehr wieder durch einfache Kreuzbewegungen aushebeln“, sagte er.