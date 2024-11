Die Handballer des TSV Schmiden überzeugen beim TV Weilstetten und gewinnen am Samstagabend in der Oberliga mit 29:23 (11:11).

Maximilian Hamm 17.11.2024 - 21:07 Uhr

Der ursprüngliche Plan des Trainers Benjamin Koch ist am Samstagabend nicht aufgegangen. Eigentlich wollte der Coach die Handballer des TSV Schmiden in der Längenfeldhalle in Balingen zum Sieg beim TV Weilstetten führen; sein Bruder Manuel Koch hätte die Abwehr zusammenhalten, Matthias Fischer gegen eine vermeintlich sehr defensiv eingestellte Verteidigung aus dem Rückraum zahlreiche Tore werfen sollen. Nichts davon ist eingetroffen. Und dennoch war Benjamin Koch glücklich nach dem 29:23-Sieg in der Oberliga Württemberg.