Der Tabellenletzte TV Oeffingen empfängt den Ersten TV Neuhausen/Erms. Der TSV Schmiden gastiert in Herrenberg.

Maximilian Hamm 07.03.2025 - 10:00 Uhr

Faschingszeit ist auch Wintersportzeit. Und so waren einige Handballer des TSV Schmiden in diesen Tagen beim Skifahren. Ihr Trainer Richard Babjak ist froh, dass alle Urlauber wohlbehalten zurückgekehrt sind. Schließlich wollen sie und ihre Mitstreiter nach einem spielfreien Wochenende nun wieder mit dem Ball erfolgreich sein. Am Samstagabend (20.15 Uhr, Markweghalle in Herrenberg) gastiert der Tabellenzweite bei der SG H2Ku Herrenberg, die im Klassement der Oberliga Württemberg auf dem zehnten Rang steht, und somit weit weg von der Tabellenregion, in der Richard Babjak den nächsten Gegner erwartet hatte: „Das ist eine der besten Mannschaften der Liga; ich verstehe nicht, weshalb sie so schlecht gestartet war.“ Zuletzt allerdings hat der Verbund aus Herrenberg aufsteigende Form bewiesen, das ist auch Richard Babjak nicht entgangen. Trotz der urlaubsbedingten Ausfälle hat der Coach des TSV Schmiden keine Trainingspause eingelegt. Zwar steht sein Team auf dem zweiten Tabellenrang – vier Punkte hinter dem Ligaprimus TV Neuhausen/Erms –, doch der Vorsprung auf eben die zehntplatzierte SG H2Ku Herrenberg beträgt auch nur fünf Zähler.