Die Handballer des TSV Schmiden empfangen Gäste aus Bietigheim, der TV Oeffingen begrüßt daheim den TV Weilstetten.

Maximilian Hamm 10.04.2025 - 17:37 Uhr

Die Handballer des FC Barcelona haben am vergangenen Wochenende erstmals seit dem 13. April 2018 (!) wieder ein Spiel in der spanischen Liga auf dem Feld verloren. Der Bundesliga-Tabellenführer aus Berlin kam beim Vorletzten HC Erlangen nicht über ein 31:31-Unentschieden hinaus. Und in der Oberliga Württemberg verlor der Ligaprimus TV Neuhausen/Erms in Bietigheim haushoch mit 22:47. Richard Babjak hat sich angesichts dieser Ergebnisse ein paar Mal verwundert die Augen gerieben. „Das war ein komisches Wochenende. Bei den Bietigheimern hat alles geklappt, die hätten an dem Tag auch aus der Kabine ins Tor getroffen“, sagt der Trainer des TSV Schmiden.