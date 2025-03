Wenn die Handballer des TSV Schmiden am Samstag, 20 Uhr, den Stadtnachbarn TV Oeffingen empfangen, ist dies nicht nur für die beiden Teams, sondern auch für einige Spieler und Trainer das letzte Treffen.

Maximilian Hamm 28.03.2025 - 10:08 Uhr

Richard Babjak hat sich mit den Handballern des TV Oeffingen gefreut. Der Trainer des TSV Schmiden hat selbstverständlich mitbekommen, wie das Team um den Trainer Benjamin Brack nach dem Sieg gegen den Tabellenführer TV Neuhausen/Erms (29:28) zuletzt auch den Tabellenvierten TV Flein (36:31) besiegt hat. Das war eine Nachbarschaftshilfe im besonderen Sinn, schließlich hat die Oeffinger Mannschaft, abgeschlagen am Tabellenende, dem Stadtrivalen aus Schmiden im Kampf um den Aufstieg damit einen Gefallen getan. Richard Babjak hat auch registriert, dass Robin Paul in diesen beiden Spielen der treffsicherste Torschütze des TVOe war. Der Schmidener Coach kennt den Rückraumspieler aus der Jugend des HSC Schmiden/Oeffingen und freut sich darauf, das Talent im nächsten Jahr im blauen Trikot des TSV Schmiden zu sehen. Zunächst aber hofft er, dass Robin Paul am Samstagabend nicht ganz so gut in Form ist. Um 20 Uhr steht in der Oberliga Württemberg das nächste Stadtderby auf dem Programm. Dieses sechste Nachbarschaftstreffen ist zugleich das vorerst letzte dieser beiden Teams. Die Handballer des TV Oeffingen werden in die Verbandsliga absteigen, und die Mannschaft des TSV Schmiden könnte den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Aber nicht nur deshalb ist dies ein Derby im Zeichen des Abschieds.