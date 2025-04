Der Aufstiegsanwärter TSV Schmiden gastiert beim SV Leonberg/Eltingen, der Absteiger TV Oeffingen spielt daheim.

Maximilian Hamm 04.04.2025 - 08:20 Uhr

Die Handballer des TV Oeffingen könnten diese Oberliga-Saison locker ausklingen lassen, stehen sie doch bereits als Absteiger fest. Doch ihr Trainer Benjamin Brack hat noch ein Ziel ausgemacht: „Wir sind noch ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf, das sollte für jeden Spieler ein innerer Antrieb sein.“ Der zweite Absteiger in die Verbandsliga ist noch unbekannt, und seine Mannschaft trifft in den finalen Wochen der Saison noch auf einige Kandidaten. Allerdings am Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Oeffingen) noch nicht, da empfängt sie den Tabellenfünften HSG Langenau/Elchingen.