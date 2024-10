Die Handballer des TV Oeffingen empfangen die SG BBM Bietigheim II, das Team des TSV Schmiden gastiert bei der HSG Langenau/Elchingen.

Maximilian Hamm 25.10.2024 - 11:49 Uhr

Der Trainer Benjamin Koch hatte in dieser Woche bei den Übungseinheiten mit den Handballern des TSV Schmiden zwei Aufgaben: zum einen die moralische Leistung in den finalen 20 Spielminuten beim 34:33-Sieg gegen die Gäste der SG Schozach-Bottwartal loben; zum anderen die Fehleranalyse, weshalb sein Team zuvor mit 15:23 in Rückstand geraten konnte. Ganz gern würde der Coach am Samstag, 20 Uhr, an die Vorstellung zuletzt anknüpfen, wenn die Schmidener Handballer in der Oberliga Württemberg beim Tabellenvorletzten HSG Langenau/Elchingen gastieren. „Wir müssen das Spiel von Beginn an besser angehen und dürfen uns nicht auf den guten 20 Minuten ausruhen“, sagt Benjamin Koch.