Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gastieren am Sonntag, 17.15 Uhr, im Kampf um die vorderen Plätze beim TV Flein. Der Tabellenletzte TV Oeffingen spielt am Samstag, 20 Uhr, bei der SG Weinstadt.

Maximilian Hamm 07.02.2025 - 10:25 Uhr

Obwohl die Handballer des TSV Schmiden bei ihren beiden Auftritten in diesem Jahr erst einen Punkt ergattert haben, stehen sie in der Tabelle der Oberliga Württemberg auf dem dritten Rang – punktgleich mit dem zweitplatzierten TV Flein und dem viertplatzierten TSV Wolfschlugen. Das Team des TV Neuhausen/Erms hat vier Zähler mehr und führt das Klassement an. Der Schmidener Trainer Richard Babjak, seit Anfang dieses Jahres in Hauptverantwortung, schaut entspannt auf diese Momentaufnahme. Er weiß, dass seine Mannschaft zurzeit schwierige Aufgaben zu meistern hat. Nach der Niederlage beim TV Neuhausen/Erms (26:29) und dem Unentschieden in heimischer Halle gegen den Verbund des TSV Wolfschlugen (27:27) folgt am Sonntag, 17.15 Uhr, das Gastspiel beim TV Flein. „Der Gegner hat viele große Spieler in seinen Reihen, aus dem Rückraum ist er sehr stark. Unser Vorteil ist, dass wir kleiner und schneller sind“, sagt Richard Babjak und denkt dabei allen voran an den Spielmacher Joey König. Das Hinspiel hatten die Handballer des TSV Schmiden gegen den damaligen Tabellenführer TV Flein mit 39:30 gewonnen und dabei eine gelungene Vorstellung gezeigt.